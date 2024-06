Rozpoczął się najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Organizowany jest w niewielkiej wsi

53. Lubuskie Lato Filmowe. Jaki jest repertuar? Fot. TOMASZ GAWALKIEWICZ / REPORTER; Facebook / Lubuskie Lato Filmowe

Od 23 do 30 czerwca w Łagowie odbywa się 53. edycja Lubuskiego Lata Filmowego. W programie wydarzenia poświęconego kinu i jego twórcom znalazły się filmy zarówno z Polski, jak i z Czech, Słowacji, a także Węgier.

Uczestnicy festiwalu mogą obejrzeć na ekranie m.in. nowe produkcje – takie jak "Zielona granica" Agnieszki Holland i "Anatomia upadku" Justine Triet – oraz nieco starsze dzieła (choćby "Piłkarski poker" w reżyserii Janusza Zaorskiego z 1988 roku).

Poza seansami, spotkaniami z twórcami kina i pokazami etiud studenckich organizatorzy zorganizowali trzy konkursy – Konkurs Filmów Fabularnych, Konkurs Filmów Dokumentalnych i Konkurs Krótkich Filmów Fabularnych. Nominacje w pierwszej kategorii otrzymali:

Bez powietrza / Without Air / Elfogy a levegő ( Katalin Moldovai)

Biała odwaga / White Courage (Marcin Koszałka)

Bracia / Brothers / Bratři (Tomáš Mašín)

Coś o ptakach / Some Birds / Valami madarak (Daniel Hevér)

Doppelgänger. Sobowtór / Doppelgänger. The Double (Jan Holoubek)

Imago (Olga Chajdas)

Kos / Scarborn (Paweł Maślona)

Lęk / Anxiety (Sławomir Fabicki)

Moja wolność / My Freedom / Mana brīvība (Ilze Kunga)

Przyszła w nocy / She Came at Night / Přišla v noci (Jan Vejnar i Tomáš Pavlíček)

Świt / We Have Never Been Modern / Úsvit (Matěj Chlupáček)

Tyle co nic / Next to Nothing (Grzegorz Dębowski)

Uśmiech losu / Song of Goats (Andrzej Jakimowski)

Władza / Power / Moc (Matyáš Prikler)