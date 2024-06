Po zjawiskowej "Czarownicy: Bajce ludowej z Nowej Anglii" i widowiskowym "Wikingu" Robert Eggers zabrał się za drugi w historii remake kultowego filmu grozy z 1922 roku. Właśnie ukazał się pierwszy zwiastun "Nosferatu", a w nim Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp i Willem Dafoe. Oczekiwania fanów są następujące – to musi być najlepszy horror 2024 roku.

Pokazano zwiastun "Nosferatu" Roberta Eggersa z Lily-Rose Depp. Fot. kadr z filmu "Nosferatu"

"Nosferatu – symfonia grozy" w reżyserii Friedricha Wilhelma Murnaua uchodzi za jeden z pierwszych horrorów w historii kina. Produkcja inspirowana "Drakulą" Brama Stokera opowiada o żyjącym w Transylwanii hrabim Orloku, który – jak możemy się – jest wampirem.

W 1979 roku legendarny reżyser Werner Herzog, którego nagrodzono Złotymi Palmami w Cannes za "Zagadkę Kaspara Hausera" i "Fitzcarraldo", nakręcił pierwszy remake filmu Murnaua. W "Nosferatu wampir" mogliśmy zobaczyć Klausa Kinskiego ("Aguirre, gniew boży") w roli Drakuli, a także Brunona Ganza ("Upadek") i Isabelle Adjani ("Opętanie"). Dzieło niemieckiego filmowca również zapisało się na kartach historii jako "wybitne".

Zwiastun "Nosferatu" Roberta Eggersa (TRAILER)

W filmografii Roberta Eggersa znajdziemy takie tytuły jak "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" z Anyą Taylor-Joy ("Furiosa"), "The Lighthouse" z Robertem Pattinsonem ("Zmierzch") oraz "Wiking" z Alexandrem Skarsgårdem ("Czysta krew"). Amerykański reżyser ma charakterystyczny styl kręcenia filmów, a sposób, w jaki prowadzi narrację, przywodzi na myśl straszne historie snute przy ognisku.

Universal Pictures nie mógł zatem wybrać lepszego filmowca do remake'u Nosferatu. Niektórzy sądzą, że tylko Ari Aster ("Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień") mógłby zastąpić Eggersa za kamerą nowej wersji słynnego horroru.

Fabuła "Nosferatu", który doczeka się światowej premiery 25 grudnia bieżącego roku, skupia się na młodej kobiecie nawiedzanej przez zakochanego w niej hrabię Orloka. W zwiastunie, który trafił do internetu w poniedziałek (25 czerwca), widzimy, że wampir budzi niewysłowiony postrach wśród sąsiadów. Doprowadza ich do szału, a nawet zmusza do jedzenia żywych zwierząt.

W tytułowej roli wystąpił znany z remake'u "To" Bill Skarsgård. Na razie nie pokazano, jak szwedzki aktor wygląda w wampirzej charakteryzacji. W roli agenta nieruchomości obsadzono Nicholasa Houlta ("Skins"), zaś w jego żonę wciela się Lily-Rose Depp ("Idol"), czyli córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis.

W obsadzie wymieniono również Willema Dafoe ("Biedne istoty"), Aarona Taylor-Johnsona ("Kraven Łowca"), Emma Corrin ("The Crown"), Ralph Ineson ("Zielony rycerz") i Simon McBurney ("Teoria wszystkiego").

Warto nadmienić, że przed "Wikingiem" Robert Eggers był związany z popularnym niezależnym studiem A24. Część krytyków potraktowała kontrakt podpisany przez reżysera z Universal Pictures jako próbę wejścia do świata blockbusterów.

Dzieła Eggersa zdobyły wysokie noty wśród recenzentów. Obstawia się, że w przyszłości amerykański twórca kina zostanie nominowany do Oscara, którą przyznaje Amerykańska Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

