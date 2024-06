To on skoczył z trybun na Cristiano Ronaldo. Mamy nowe informacje o sprawcy incydentu na Euro 2024

Marek Deryło

P odczas Euro 2024 obserwujemy interesujący fenomen – kibice szaleńczo próbują przedostać się w pobliże Cristiano Ronaldo. Wbieganie na boisko to najczęstszy sposób, ale ostatnio wszystkich zdumiał chłopiec, który dosłownie skoczył pod nogi piłkarza z dachu tunelu prowadzącego do szatni piłkarzy. Było to po meczu Portugalii z Gruzją.