Największa siła? Narcyzm. 39-letni Ronaldo podczas Euro będzie pobijał swoje rekordy

Cristiano Ronaldo wrzucił kilka dni temu do sieci zdjęcie swojej muskulatury, przypominając, że do mistrzostw Europy 2024 jest przygotowany lepiej niż perfekcyjnie. W wieku dla piłkarza emerytalnym strzela gola za golem.

Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii strzelił 128 goli Fot. FAYEZ NURELDINE/AFP/East News

Właśnie zakończył sezon w Arabii Saudyjskiej – szejkowie zapłacili mu za niego, uwaga, ok. 200 mln dol. Dodatkowe 60 mln zarobił, według Forbesa, na kontraktach reklamowych.

Popisowe miesiące Cristiano Ronaldo

Strzelił dla Al–Nassr 35 goli w 31 meczach, dodał do tego 11 asyst. Dla reprezentacji w ubiegłym roku zdobył 10 bramek w dziewięciu meczach. W klasyfikacji strzelców w eliminacjach do Euro wyprzedził go tylko Belg Romelu Lukaku.

Portugalia w swojej grupie eliminacyjnej wygrała wszystkie 10 meczów. Strzeliła 36 goli, straciła tylko dwa. Musi być więc uznawana za jednego z faworytów Euro 2024.

Cristiano Ronaldo – 39–latek tylko teoretycznie

Pierwszy mecz Euro Portugalia rozegra 18 czerwca z Czechami. Bardzo możliwe, że Cristiano Ronaldo strzeli gola i zostanie najstarszym piłkarzem w historii mistrzostw Europy ze zdobytą bramką.

To jeden z nielicznych rekordów Euro, których jeszcze nie pobił. Na razie rekord ten należy do Austriaka Ivicy Vasticia, który w 2008 r. w meczu z Polską – pamiętny rzut karny, pamiętna decyzja Howarda Webba – zdobył bramkę w wieku 38 lat i 257 dni.

Cristiano Ronaldo 39 lat skończył już w lutym. Ale w jego przypadku wszystko chyba trzeba liczyć inaczej. W niczym nie przypomina 39–latka.

I gdybyśmy chcieli znaleźć źródło tego fenomenu, jedna z odpowiedzi wartych rozważenia brzmiałaby: "Narcyzm". To jego chorobliwy i często śmieszny narcyzm sprawia, że jest takim tytanem pracy, że tak katuje swoje ciało. Że chyba w ogóle nie ma tkanki tłuszczowej, że wygląda jak kulturysta i skacze jak lekkoatleta.

Uwielbia pokazywać swoje umięśnione uda – podwija efektownie spodenki podczas rozgrzewki lub przed rzutem wolnym. Na wspomnianym już tu i zamieszczonym wyżej zdjęciu Portugalczyk także zadbał o to, by uda były doskonale widoczne.

Gdy kilka lat temu, grając w Juventusie, strzelił Atletico Madryt hat–tricka i wyrzucił ich z Ligi Mistrzów, to stanął przed trybunami i zaczął swoje przedstawienie.

Rozwarł ręce tak, jakby przed sobą, na wysokości pasa, dźwigał niewidzialną wielgachną kulę i przyciskał ją do siebie. Pokazywał bezceremonialnie, kto tu jest "największym facetem", kto ma największe... Powtarzał i potęgował wcześniejszy gest trenera rywali (ten trener, Diego Simeone, wykonał taki gest, choć znacznie mniej efektownie, po pierwszym meczu Juventusu z Atletico).

Gdy wiele lat temu powstał film dokumentalny o Ronaldo (istna hagiografia), to nawet gdy Portugalczyk wchodził pod prysznic, to oglądaliśmy jego wchodzenie w zwolnionym tempie. Tak jakby rzecz dotyczyła Boga. Piłkarz wszystko autoryzował, a więc nie dostrzegał śmieszności w tego rodzaju scenach. A więc jego narcyzm musi być wyjątkowy.

I chyba to go napędza. Podczas pandemii koronawirusa, gdy mecze ligowe zawieszono, trenował w taki sposób, że zszokował swoją formą lekarzy Juventusu, gdy już przerwa się skończyła i piłkarze wracali na boiska. Na pierwszy po przerwie trening przyjechał cztery godziny przed resztą piłkarzy, by wykonać swoje indywidualne ćwiczenia.

Gdy grał w Realu Madryt, tamtejsi lekarze orzekli, że choć formalnie Ronaldo ma 33 lata, to "biologicznie" jego wiek wynosi 10 lat mniej.

Rekordy Cristiano Ronaldo

Dwa lata temu, m.in. podczas mundialu w Katarze, często grał bezbarwnie, wydawało się, że w końcu "czas" dopadł również jego. Ale nie, znów wzleciał, znów strzela gola za golem. Oczywiście liga saudyjska nie jest zbyt mocna, niemniej 35 goli w 31 meczach to wynik wyśmienity.

Nic dziwnego, że BBC prognozuje, iż Ronaldo w czasie Euro jeszcze poprawi rekordy, które już należą do niego.

Strzelił najwięcej goli podczas mistrzostw Europy – 14; drugi w tej klasyfikacji jest Michel Platini, zdobywca dziewięciu bramek. On już, oczywiście, swojego wyniku nie poprawi.

Rozegrał najwięcej meczów – 25. Oddał najwięcej strzałów – 137 (wicelidera tej klasyfikacji wyprzedza o prawie 100...). Nikt nie zanotował więcej asyst niż Ronaldo (tyle samo, sześć, ma były czeski piłkarz Karel Poborsky).

Finały Cristiano Ronaldo

Będzie to dla Ronaldo szóste Euro, a pięć to już rekord. Zaczął w 2004 r. i już w debiucie strzelił gola. Podczas tamtej imprezy Portugalia przegrała w finale z Grecją, obrazki płaczącego Ronaldo obiegły świat.

Złoto zdobył w 2016 r., wtedy w ćwierćfinale Portugalia pokonała Polskę w rzutach karnych. W drodze do finału strzelał wówczas dla Portugalii najważniejsze gole, w decydującym meczu musiał szybko opuścić murawę z powodu kontuzji, ale i tak błyszczał – stał za linią boczną obok trenera i dyrygował drużyną.