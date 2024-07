K evin Costner włożył nie tylko serce w swój nowy film "Horyzont. Rozdział 1". Z własnej kieszeni wyłożył na niego prawie 50 milionów dolarów, zaplanował całą serię, opuścił "Yellowstone" i czekał na hit. Tyle że myślenie, że w suchych dla kina latach widzowie pójdą na trzygodzinny western (i to pierwszą część) to... niezły tupet. Zwłaszcza że "Horyzont" dostaje kiepskie recenzje. Film Costnera wszedł już do kin i kasowo jest bardzo słabiutko. Może być tego powód.





Dla tego westernu Costner opuścił serial "Yellowstone" i zastawił farmę. A "Horyzont"... to klapa

Ola Gersz

Kevin Costner włożył nie tylko serce w swój nowy film "Horyzont. Rozdział 1". Z własnej kieszeni wyłożył na niego prawie 50 milionów dolarów, zaplanował całą serię, opuścił "Yellowstone" i czekał na hit. Tyle że myślenie, że w suchych dla kina latach widzowie pójdą na trzygodzinny western (i to pierwszą część) to... niezły tupet. Zwłaszcza że "Horyzont" dostaje kiepskie recenzje. Film Costnera wszedł już do kin i kasowo jest bardzo słabiutko. Może być tego powód.