Ma polskie korzenie, jest wegetarianką i już mierzi prawicę. Who are You, Lady Starmer?

Potomkini polskiego Żyda, który przed okrucieństwem II wojny światowej uciekł do Wielkiej Brytanii. Do tej pory rzadko pojawiała się publicznie, silnie strzeże swojej prywatności. Ale jej część będzie musiała poświęcić, bo jej mąż został właśnie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Poznajcie lady Victorię Starmer, nową pierwszą damę Wysp Brytyjskich.

Keir i Victoria Starmer, czyli nowy brytyjski premier wraz z małżonką Fot. JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Sir Keir Starmer to nowy premier Wielkiej Brytanii. Dowodzona przez niego Partia Pracy (laburzyści) zdobyła większość w brytyjskim parlamencie i to właśnie jemu król Karol III powierzył misję sformowania rządu. Na Wyspach (i nie tylko) olbrzymie zaciekawienie budzi jego małżonka. I słusznie, bo postać to wybitnie nietuzinkowa.

Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie ile Lady Victoria Starmer ma lat. Urodziła się jako Victoria Alexander w 1973 albo 1974 roku. Jej ojciec, wykładowca ekonomii, jest praktykującym Żydem, urodzonym w polsko-żydowskiej rodzinie, która wyemigrowała do Wielkiej Brytanii przed II wojną światową.

Matka Victorii zmarła w 2020 roku, była lekarką, dla męża przeszła na judaizm. Wiadomo też, że Lady Starmer ma siostrę. Obie wychowywały się w Gospel Oak w północnym Londynie.

Nowa pierwsza dama Wielkiej Brytanii jest znana z niezależności i ciętego języka. Kilka lat temu w programie telewizyjnym Piersa Morgana jej mąż opowiadał o tym jak się poznali. Oboje byli młodymi prawnikami. Starmer pracował w kancelarii Doughty Street Chambers.

Wspomina, że prowadził sprawę w sądzie, wszystko zależało od prawidłowości pewnych dokumentów. Aby je sprawdzić, zadzwonił do kobiety o imieniu Victoria, która je sporządziła. Już po zakończeniu rozmowy usłyszał, że kobieta odkładając słuchawkę mamrocze "Za kogo on, do cholery, on się uważa?".

Wyjaśnił jej to później na randce. Pobrali się w 2007 roku, mają dwójkę nastoletnich dzieci, 13-letni syn ma na imię Toby, imienia 11-letniej córki nie znamy. Para bardzo pilnuje swojej prywatności.

To niełatwe, szczególnie w rozkochanej w plotkach Wielkiej Brytanii. Jeszcze trudniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę, że Sir Starmer jest liderem Partii Pracy, a obecnie premierem.

Nawiasem mówiąc, królowa przyznała mu tytuł szlachecki dzięki pracy na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie. A Lady Starmer pracuje w National Health Service, odpowiedniku polskiego NFZ-u.

Żydówka i wegetarianka

Co jeszcze wiemy o żonie nowego premiera Zjednoczonego Królestwa? Nie porzuciła wiary rodziców i wychowuje dzieci w judaizmie. Rodzina przestrzega tradycji piątkowych kolacji i uczęszcza do londyńskiej synagogi Liberal Jewish Synagogue w St John’s Wood. Sam Keir Starmer jest ateistą, ale nie odmawia żonie uczestnictwa w nabożeństwach.

Brytyjskie media podkreślają klasę Lady Starmer, która umiejętnie łączy prostotę z elegancją. Rozpływają się nad jej sukienkami, dodają, że równie dobrze wygląda w dżinsach i trampkach.

Aha, Lady Starmer jest wegetarianką, jej mąż jest pescatarianinem (z mięs jada tylko ryby).

Victoria Starmer uważana jest za bardzo niezależną. Miała już zadeklarować, że nie zrezygnuje ze swojej pracy. Owszem, jest zaangażowana politycznie, od dawna jest laburzystką, ale polityka nie jest jej światem. U boku męża na oficjalnych wydarzeniach pojawia się rzadko, ale przykuwa uwagę i nie jest dla niego dodatkiem, lecz pełnoprawną partnerką.