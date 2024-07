Zdjęcie, które podbija sieć. Tak Messi wykąpał malutkiego Yamala, dziś bohatera Hiszpanii

16-letni Lamine Yamal został we wtorek najmłodszym strzelcem gola w historii Euro. Uderzył cudownie z dystansu, gdy Hiszpania przegrywała 0:1 z Francją. W niedzielę, dzień po 17. urodzinach, zagra o złoto mistrzostw Europy. Wszystko jak w bajce – zwłaszcza że dowiadujemy się, iż sam Leo Messi wykąpał Hiszpana, gdy ten był malutkim dzieckiem.

Lamine Yamal jeszcze przed 17. urodzinami został wielka gwiazdą piłki nożnej Fot. Matthias Schrader/Associated Press/East News

Zdjęcie obiega cały świat, kibice zbierają szczęki z podłogi. Przypadek jest niezwykły.

Lamine Yamal i Leo Messi. Niezwykłe zdjęcie sprzed lat

W 2007 roku 20-letni wówczas Leo Messi, już gwiazda Barcelony, wziął udział w sesji charytatywnej. Siedzi przy wannie, a w niej znajduje się kilkumiesięczny bobas z miasteczka położonego niedaleko Barcelony.

W ubiegłym tygodniu fotografię przypomniał ojciec Yamala, napisał: "Początek dwóch legend".

Yamal poszedł w ślady Messiego, też skończył legendarną barcelońską szkółkę La Masię, też karierę seniorską zaczął w Barcelonie. W ubiegłym sezonie ligowym był podstawowym graczem drużyny, rozegrał 37 meczów, strzelił pięć goli i dodał do tego pięć asyst.

Lamine Yamal. Bohater Euro 2024

Dziś młodziutki piłkarz, syn migrantów z Gwinei Równikowej i Maroka, jest na ustach całej piłkarskiej Europy. Nawet Pele nie zdobywał bramek na wielkich turniejach przed 17. urodzinami. A we wtorek zobaczyliśmy bramkę nie tylko przepiękną, ale też arcyważną dla Hiszpanów.

Przegrywali od 9. minuty 0:1, kto wie, jak potoczyłyby się losy spotkania, gdyby Yamal nie zdecydował się na strzał w 21. minucie.

Uderzył, trafił, w 25. minucie było już 2:1 dla jego ekipy, gola strzelił Dani Olmo. Wynik już się nie zmienił, Hiszpania znalazła się w finale.

Sama tylko ta bramka Yamala wystarczyłaby do tego, by został bohaterem, ale on przez cały turniej gra znakomicie, ma już trzy asysty. Pierwszą zanotował w pierwszym meczu Hiszpanii z Chorwacją. Kolejne dwie to już faza pucharowa – starcia z Gruzją i Niemcami. Wraz z Nico Williamsem Yamal tworzy wybuchowy duet skrzydłowych (niespełna 22-letni Williams czaruje na lewej stronie).

Finał w niedzielę, dzisiaj dowiemy się, z kim zagrają Hiszpanie. Mecz Holandia – Anglia o 21.

