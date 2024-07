Kylian Mbappe bez ogródek po meczu z Hiszpanią. "Ten turniej to moja porażka"

Francuzi kończą Euro 2024 dopiero w półfinale, ale ich kibice rozczarowani byli także po wcześniejszych meczach. Drużyna Kyliana Mbappe grała bardzo nieciekawy futbol, kapitan także zawiódł. – W piłce albo jesteś dobry, albo nie. Ja nie byłem dobry – ocenił po porażce z Hiszpanią (1:2).

Kylian Mbappe na ostatnim mundialu strzelił osiem goli, podczas Euro 2024 – jednego. Fot. Matthias Schrader/Associated Press/East News

Wtorkowy półfinał w Monachium zaczął się dobrze i dla Francuzów, i dla samego Mbappe. W 9. minucie to on świetnie dośrodkował, a gola głową strzelił Kolo Muani.

Francuscy kibice mogli być wyjątkowo podekscytowani – że to właśnie ten mecz, w którym ich drużyna oraz kapitan pokażą w końcu pełnię możliwości.

Kylian Mbappe w końcu bez maski. Ale to też nie pomogło

Mbappe grał bez maski, po raz pierwszy od kilku spotkań. Złamał nos podczas pierwszego meczu w grupie z Austrią, później bardzo narzekał, że ma ograniczone pole widzenia, że czuje dyskomfort i maska zatrzymuje pot.

Przed półfinałem poprosił lekarza o pozwolenie na grę bez takiego zabezpieczenia. – Miałem jej dość, utrudniała mi grę, nie mogłem już sobie z tym poradzić – wyjaśniał później.

Na prawej stronie hiszpańskiej obrony nie było zawieszonego za kartki Daniego Carvajala, zagrał niemal 39-letni Jesus Navas. To był drugi powód, dla którego francuscy kibice mogli myśleć, że Mbappe w końcu odpali fajerwerki.

Ale nie odpalił, zagrał słabo, w końcówce popsuł efektownie dobrą szansę bramkową. Francuzi przegrali 1:2. Przegrywali od 25. minuty, byli, w gruncie rzeczy, bezradni w ofensywie.

Kylian Mbappe o porażce swojej oraz Francji

25-letni Mbappe kończy turniej z jedną zdobytą bramką – strzelił z rzutu karnego Polsce. Mistrzostwa świata w Katarze w 2022 r. skończył z ośmioma golami. W ogóle Francuzi strzelili podczas Euro tylko cztery gole – rzut karny Mbappe, dwa samobóje rywali i "główka" Muaniego.

– Jestem rozczarowany. Zarówno swoją grą, jak i wynikiem drużyny. Naprawdę bardzo chciałem zdobyć złoto Euro. Ten turniej to moja porażka – mówił po półfinale kapitan "Trójkolorowych". – W piłce nożnej albo jesteś dobry, albo nie. Ja nie byłem dobry. Nie byłem do końca zdrowy, ale tak to już bywa, muszę to zaakceptować.

Finał Euro 2024 odbędzie się w niedzielę o godz. 21. Dzisiaj dowiemy się, czy rywalami Hiszpanów będą Holendrzy, czy Anglicy. Ten mecz o godz. 21 w Dortmundzie (transmisja w TVP).

