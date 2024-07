Wstyd na całą Chorwację. Polscy złodzieje pojechali tam kraść, obrobili setkę aut

Konrad Bagiński

C horwaccy policjanci byli zdziwieni tym, jak wielki biznes rozkręcili polscy złodzieje na obszarze od Splitu aż do Makarskiej. Ukradli części z ponad setki aut, robiąc szkody na ok. 150 tys. euro. Kradli wszystko: lusterka, wycieraczki, kołpaki, czujniki. W krótkim czasie zebrali całe kartony łupów.