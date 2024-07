Adele zawiesza karierę. Piosenkarka ujawniła, czym teraz zamierza się zająć

To nie są dobre wieści dla fanów piosenkarki. Adele w jednym z wywiadów przyznała, że jest zmęczona popularność i w najbliższym czasie nie zamierza wydać nowej płyty. – Chcę robić inne kreatywne rzeczy, chociaż przez chwilę – ujawniła.

Adele zawiesza karierę? Fot. Rex Features/East News

Adele w lipcu br. zagościła w niemieckiej stacji ZDF. Podczas rozmowy wyznała, że planuje zrobić sobie "dłuższą przerwę" od tworzenia nowej muzyki. Zajmie się "innymi kreatywnymi rzeczami", ale nie zdradziła, co dokładnie miała na myśli.

Wspomniała również, że "tęskni za życiem przed sławą, a najbardziej za byciem anonimowym". – Nie lubię być popularna. Kocham to, że mam możliwość tworzenia muzyki, kiedy tylko chcę, uwielbiam, że ludzie są otwarci na to. Ale to wszystko – skwitowała.

To nie pierwszy raz, gdy Adele robi sobie przerwę

Przypomnijmy, że już w 2011 roku Adele zniknęła na pewien czas. Była wtedy po premierze albumu "21". Okazało się, że ma problemy ze strunami głosowymi. Były one na tyle poważne, że wymagały interwencji chirurgicznej. Artystka musiała wówczas odwołać swoje dwie trasy koncertowe. Na scenę powróciła dopiero w lutym 2012 r., występując na ceremonii rozdania nagród Grammy.

Potem Adele robiła przerwy jeszcze kilka razy. Jesienią 2021 roku wróciła z nowym, czwartym studyjnym albumem zatytułowanym "30". Krążek wypromował singiel "Easy on Me", który stał się niekwestionowanym hitem YouTube'a, Spotify'a oraz rozgłośni radiowych.

Quiz: Dokończysz fragment hitu?

Wraz ze świeżym materiałem brytyjska piosenkarka planowała ruszyć z pompą w trasę koncertową "Weekends with Adele". Jednak i tutaj pojawiły się opóźnienia. Na dzień przed tym, jak miała wyjść na scenę w Caesars Palace, przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że odwołuje swoje koncerty.

W łzawym wideo opublikowanym na Instagramie, w dużej mierze winę za zmianę planów w ostatniej chwili zrzuciła na koronawirusa, mówiąc, że spora część jej załogi i zespołu zachorowała.

I tak ostatnie tournée Adele ciągnie się od 2022 roku. Niebawem gwiazda zawita do Europy. Jeszcze przed zapowiadaną przerwą w karierze muzycznej ma zaśpiewać w Monachium.