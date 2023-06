Adele ma problemy zdrowotne. Wokalistka poinformowała fanów, na co cierpi

Adele potrafi zaskakiwać swoich fanów. Tym razem podczas jednego z koncertów podzieliła się z nimi informację o swoim problemie zdrowotnym. Artystka boryka się z grzybicą skóry.

Adele ma problemy zdrowotne. Wokalistka dostała grzybicy skóry Fot. London Entertainment / SplashNews.com/East News

Adele właśnie rozpoczęła serię swoich koncertów "Weekends with Adele", które mają miejsce w The Colloseum Caesars Palace w Las Vegas. Program rozpoczął się 18 listopada 2022 roku i jak na razie nic nie zapowiada końca. Na koncerty nieustannie przybywają rzesze fanów. Wydarzenia to nie tylko koncerty, ale inspirujące spotkania. Wokalistka nie tylko dzieli się z publicznością swoim ogromnym talentem, ale także nawiązuje z nią nieprawdopodobną relację.

Adele ma problemy zdrowotne. Wokalistka boryka się z grzybicą skóry

Artystka w trakcie swoich koncertów prowadzi fenomenalny dialog ze zgromadzoną publicznością. Zagadując do fanów, dzieli się rozmaitymi historiami i anegdotami ze swojego życia. W trakcie jednego z koncertów Adele zaskoczyła swoich fanów i odważyła się podzielić ze słuchaczami wiedzą na temat problemów zdrowotnych. Jak się okazało chodzi o jej skórę.

Brytyjska wokalistka zdradziła, że podczas śpiewania mocno się poci, co powoduje, że jej skóra nie wygląda dobrze. Pomimo problemów ze skórą artystka ma na to sposób.

Oczywiście, kiedy występuję, noszę przylegającą bieliznę, która trzyma ciało w całość. Dużo się pocę i ten pot nie ma ujścia. Po prostu siedzę we własnym pocie. Mój lekarz dał mi krem na swędzenie. Jestem teraz jak sportowiec. Muszę tym kremem spryskiwać całe ciało. Nie wiem, dlaczego właśnie wam to powiedziałam...

Skóra to nie jedyny jej problem. Każdego dnia towarzyszą jej bóle

Adele już jakiś czas temu wyznała w wywiadzie dla magazynu "The Face", że cierpi na rwę kulszową. Wokalistka wielokrotnie opowiadała o bólach kręgosłupa, które towarzyszą jej od lat.

Po wielu badaniach lekarze zdiagnozowali u niej dwie przepukliny dysków. Pierwsza została zdiagnozowana bardzo wcześnie, kiedy Adele była zaledwie nastolatką. Druga przepuklina została wykryta dwa lata temu. Jak pisaliśmy w naTemat, w trakcie jednego z koncertów "Weekends with Adele" artystka przyznała, że rwa kulszowa daje się jej we znaki szczególnie podczas stresujących momentów oraz przy zaniedbywaniu prawidłowej postawy.

– Czy ktoś jeszcze w moim wieku zaczyna mieć chore kolana? (...) Mam naprawdę paskudną rwę kulszową w lewej nodze, a mojego dysku L5 już tam k**wa nie ma. Jest zużyty... – poinformowała.

Piosenkarka stara się walczyć z dolegliwościami poprzez rehabilitację i wzmacnianie mięśni brzucha. Przypomnijmy, że jeszcze niespełna kilka lat temu Adele zmagała się z nadwagą, która nie pomagała przy problemach z kręgosłupem. Dzięki diecie sirtuinowej udało jej się zrzucić ponad 40 kg.

Metamorfoza z pewnością odciążyła mocno schorowany kręgosłup i złagodziła jej dolegliwości. Chociaż bóle kręgosłupa są nieodłączną częścią jej życia, wokalistka nie zwalnia tempa i wciąż jest aktywna zawodowo, nieustannie koncertując.