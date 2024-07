Ogłoszono nominacje do Emmy i przecieram oczy ze zdumienia. Jak mogło jej zabraknąć?!

Emmy, czyli "telewizyjne Oscary", to jedne z najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. A dla fanów seriali najważniejsze. Po raz 76. ogłoszono nominacje i tak jak się spodziewano, dominują "Szogun" i "The Bear", które łącznie mają szansę na, uwaga, 48 statuetek. Cieszy zauważanie "Reniferka", Andrew Scotta czy Idrisa Elby, ale... halo, gdzie się podziała Emma Stone?

Brak nominacji dla Emmy Stone za "The Curse" jest... dziwny Fot. Kadr z "The Curse"

Nominacje do Emmy 2024: dominują "Szogun" i "The Bear", jest też "Reniferek"

W nominacjach do Emmy 2024 (które przyznaje Amerykańska Akademia Telewizyjna) nie było mocnych na dwa seriale: epickiego "Szoguna", który zgarnął aż 25 wyróżnień, oraz drugi sezon słodko-gorzkiego "The Bear" (23 nominacje). Z racji, że obie są produkcjami FX (w Polsce oba można oglądać na Disney+), to ta stacja telewizyjna ma co świętować – łącznie zdobyła 93(!) nominacje.

Dominował jednak Netflix ze 107 nominacjami, m.in. za ostatni sezon "The Crown" (18 nominacji), "Ripleya" z nominowanym Andrew Scottem czy "Reniferka" (11 nominacji), który zgarnął aktorskie wyróżnienia dla praktycznie całej swojej głównej i drugoplanowej obsady.

91 nominacji zgarnął z kolei Max. Szanse na nagrody mają chociażby "Detektyw: Kraina nocy" z Jodie Foster (aż 19 nominacji, najwięcej dla serialu limitowanego lub antologii) czy "Pozłacany wiek". Apple TV+ ma 72 nominacje, w tym dla swojego hitowego "The Morning Show" z Jennifer Aniston i "Lekcji chemii" z Brie Larson, a i Amazon Prime Video ma powody do radości, dzięki 37 nominacjom, w tym dla "Pana i Pani Smith" czy "Fallouta".

Cieszą nominacje do Emmy dla Idrisa Elby i Seleny Gomez, ale gdzie Emma Stone i Kate Winslet?

Zaskoczenia? Cieszą nominacje dla Idrisa Elby za "W powietrzu", "Rdzennych i wściekłych", Seleny Gomez za "Zbrodnie po sąsiedzku" (gremium Emmy wcześniej ją pomijało) i głównej obsady "Szoguna" (chociaż zabrakło Cosmo Jarvisa).

Kategoria serial limitowany lub antologia jest najbardziej wypchana świetnymi tytułami ("Reniferek", "Fargo", "Lekcje chemii", "Ripley", "Detektyw: Kraina nocy"), dlatego pominięć jest w niej sporo ("Władcy przestworzy" czy "Towarzysze podróży", którzy zdobyli jednak nominacje aktorskie dla Matta Bomera i Jonathana Baileya).

Zaskakuje też brak nominacji za bardzo dobre role Kate Winslet w "Reżimie", Nicole Kidman w "Ekspatkach", Davida Oyelowo w "Stróżach prawa: Bass Reeves" i Tony'ego Shalhouba, który powrócił jako detektyw Monk w "Mr. Monk's Last Case".

Jednak chyba największym pominięciem jest Emma Stone, która w "The Curse", satyrze na białych zbawców, była wprost wyśmienita. Tegoroczna laureatka Oscara za "Biedne istoty" zdobyła za serial Prime Video nominację do Złotego Globu, ale Amerykańska Akademia Telewizyjna zupełnie ją pominęła. To spory szok i duża niesprawiedliwość, bo to naprawdę znakomita rola.

Emmy 2024 zostaną rozdane 15 września (w nocy 16 września czasu polskiego) w Los Angeles. Kto je poprowadzi? Na razie nie wiadomo.

Oto nominacje do Emmy 2024 w najważniejszych kategoriach (pełna lista tutaj )

Serial dramatyczny

"The Crown"

"Fallout"

"Pozłacany wiek"

"The Morning Show"

"Pan i Pani Smith"

"Szogun"

"Kulawe konie"

"Problem trzech ciał"

Serial komediowy

"Misja podstawówka"

"The Bear"

"Pohamuj entuzjazm"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Palm Royale"

"Rdzenni i wściekli"

"Co robimy w ukryciu"

"Hacks"

Serial limitowany lub antologia

"Reniferek"

"Fargo"

"Lekcje chemii"

"Ripley"

"Detektyw: Kraina nocy"

Pierwszoplanowy aktor w serialu dramatycznym

Idris Elba ("W powietrzu")

Donald Glover ("Pan i Pani Smith")

Walton Goggins ("Fallout")

Gary Oldman ("Kulawe konie")

Hiroyuki Sanada ("Szogun")

Dominic West ("The Crown")

Pierwszoplanowa aktorka w serialu dramatycznym

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Carrie Coon ("Pozłacany wiek")

Maya Erskine ("Pan i Pani Smith")

Anna Sawai ("Szogun")

Imelda Staunton ("The Crown")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Dalsza część artykułu poniżej.

Pierwszoplanowy aktor w serialu komediowym

Matt Berry ("Co robimy w ukryciu")

Larry David ("Pohamuj entuzjazm")

Steve Martin ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Martin Short ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Jeremy Allen White ("The Bear")

D’Pharaoh Woon-A-Tai ("Rdzenni i wściekli")

Pierwszoplanowa aktorka w serialu komediowym

Quinta Brunson ("Misja Podstawówka")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Maya Rudolph ("Kasa")

Selena Gomez ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Jean Smart ("Hacks")

Kristen Wiig ("Palm Royale")

Pierwszoplanowy aktor w serialu limitowanym lub antologii

Matt Bomer ("Fellow Travelers")

Richard Gadd ("Reniferek")

Jon Hamm ("Fargo")

Tom Hollander ("Konflikt: Capote vs The Swans")

Andrew Scott ("Ripley")

Pierwszoplanowa aktorka w serialu limitowanym lub antologii

Jodie Foster ("Detektyw: Kraina nocy")

Brie Larson ("Lekcje chemii")

Juno Temple ("Fargo")

Sofia Vergara ("Griselda")

Naomi Watts – "Konflikt: Capote vs. The Swans"

Drugoplanowa aktorka w serialu dramatycznym

Christine Baranski ("Pozłacany wiek")

Nicole Beharie (The Morning Show")

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Greta Lee ("The Morning Show")

Lesley Manville ("The Crown")

Karen Pittman ("The Morning Show")

Holland Taylor ("The Morning Show")

Drugoplanowy aktor w serialu dramatycznym

Tadanobu Asano ("Szogun")

Billy Crudup ("The Morning Show")

Mark Duplass ("The Morning Show")

Jon Hamm ("The Morning Show")

Takehiro Hira ("Szogun")

Jack Lowden ("Kulawe konie")

Jonathan Pryce ("The Crown")

Drugoplanowa aktorka w serialu komediowym

Carol Burnett ("Palm Royale")

Liza Colón-Zayas ("The Bear")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Janelle James (Misja podstawówka")

Sheryl Lee Ralph ("Misja podstawówka")

Meryl Streep ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Drugoplanowy aktor w serialu komediowym

Lionel Boyce ("The Bear")

Paul W. Downs ("Hacks")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear")

Paul Rudd ("Zbrodnie po sąsiedzku")

Tyler James Williams ("Misja podstawówka")

Bowen Yang ("Saturday Night Live")

Drugoplanowa aktorka w serialu limitowanym lub antologii

Dakota Fanning ("Ripley")

Lily Gladstone ("Most zbrodni")

Jessica Gunning ("Reniferek")

Aja Naomi King ("Lekcje chemii")

Diane Lane ("Konflikt: Capote vs. The Swans”)

Nava Mau ("Reniferek")

Kali Reis ("Detektyw: Kraina nocy")

Drugoplanowy aktor w serialu limitowanym lub antologii

Jonathan Bailey ("Towarzysze podróży")

Robert Downey Jr. ("Sympatyk")

Tom Goodman-Hill ("Reniferek")

John Hawkes ("Detektyw: Kraina nocy")

Lamorne Morris ("Fargo")

Lewis Pullman ("Lekcje chemii")

Treat Williams ("Konflikt: Capote vs. The Swans")

Program animowany

"Niebieskooki samuraj"

"Bob’s Burgers"

"Scavengers Reign"

"Simpsonowie"

"X-Men ’97"

Czytaj także: https://natemat.pl/561599,najlepsze-seriale-2024-w-pierwszym-polroczu