"Reniferek" Netfliksa może wygrać telewizyjnego Oscara. "Ma być faworytem"

Zuzanna Tomaszewicz

"Reniferek" jest jednym z najpopularniejszych seriali ostatnich miesięcy. Dzieło Richarda Gadda zebrało dobre recenzje zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Nic więc dziwnego, że Netflix chce, by czarna komedia zdobyła nominacje do najważniejszych nagród telewizyjnych. Niebawem ogłoszeni zostaną kandydaci do statuetek Emmy, czyli telewizyjnego Oscara. Gadd ma być faworytem w tym wyścigu.