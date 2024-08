Cezary Pazura przejął opiekę nad pierwszą córką Anastazją

– Musiałem przybiec do teatru, zostawić ją w bufecie u pani bufetowej, z którą miałem taką umowę, że ona się dzieckiem zajmie, jak będę na scenie, potem do domu szybko położyć ją spać, rano znowu biec na plan filmowy i ją podrzucić do kogoś. Gdy byłem przed rozwodem, to nie mogłem dziecka do przedszkola zapisać, bo na to musi być zgoda dwojga rodziców. To było bardzo ciężkie i tego czasu żałuję, tego się nie da wrócić, ale Anastazja mówi "tata uspokój się, przecież jesteś najlepszym ojcem na świecie" – mówił.