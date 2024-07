W piątek 19 lipca na platformie Amazon Prime premierę ma nowa produkcja, a w głównej roli będzie można podziwiać Anthony"ego Hopkinsa. Serial "Those About to Die" to coś dla fanów historii Rzymu i walk gladiatorów. To będzie emocjonujące widowisko.

Anthony Hopkins w nowym serialu Amazon Prime Video "Those About to Die" Fot. East News

Platforma Amazon Prime Video co rusz raczy subskrybentów nowymi produkcjami do obejrzenia. W bieżącym miesiącu fani filmów i seriali nie mogą narzekać na nudę, gdyż na platformie dostępnych jest wiele nietuzinkowych tytułów. W piątek 19 lipca premierę ma serial "Those About to Die", a w roli głównej wystąpi Anthony Hopkins.

Premiera "Those About to Die" na Amazon Prime

Już w piątek 19 lipca na platformę streamingową Amazon Prime Video wchodzi serial "Those About to Die". Jest to produkcja kostiumowa składająca się z dziesięciu odcinków i prawdziwa gratka dla fanów seriali historycznych, starożytnego Rzymu oraz walk gladiatorów.

Fabuła kręci się wokół rzymskich obywateli za panowania cesarza Wespazjana, ukazując ich w różnych stanach, od niepokoju po agresywne zachowanie. Jedyne, co jest w stanie ich ujarzmić to rozdawanie jedzenia, a także dostarczanie im rozrywki. W tych czasach najlepszą jej formą są wyścigi rydwanów oraz walki gladiatorów na arenach.

"Those About to Die" pozwala widzowi zagłębić się w świat pojedynków gladiatorów. Nie brakuje w nim brutalności, przemocy, silnych emocji, chciwości, korupcji, czy dążenia do władzy. Do tej pory wyścigi rydwanów odbywały się w Circus Maximus i były kontrolowane przez następujące frakcje: Niebieską, Białą Zieloną i Czerwoną. Wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu to największa wartość starożytnego Rzymu.

Obywatelom miasta to jednak nie wystarcza, wymagają oni nowych rozrywek, inaczej nie da się ich trzymać w ryzach. W związku z tym pada decyzja o budowie nowej areny, przeznaczonej do walk gladiatorów. Mowa o Koloseum, a wokół tej inicjatywy pojawią się inne wciągające wątki, jak np. rozkwit zakładów bukmacherskich. Zwiastun "Those About to Die" poniżej.

Anthony Hopkins w "Those About to Die"

Anthony Hopkins w nowym serialu Amazon Prime "Those About to Die" wciela się w postać cesarza Wespazjana. Władca starzeje się i staje przed dylematem wyboru swojego następcy. Musi zdecydować, czy schedę po nim przejmie Tytus Flawiusz, w tej roli Tom Hudges, czy Domicjan, w którego wciela się Jojo Macari. Reżyserem obrazu jest Roland Emmerich.

Użytkownicy platformy mogą liczyć na nietuzinkowe widowisko, krwawe sceny, przepełnione brutalnością, sceny walki i wyścigów oraz przedstawienie życia elit starożytnego Rzymu i niewolników, którzy pną się na szczyt.

