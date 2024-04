Anthony Hopkins jako cesarz Rzymu. Pokazano teaser nowego serialu o gladiatorach

Anthony Hopkins, jeden z najbardziej uwielbianych aktorów starszego pokolenia, wystąpi niebawem w roli rzymskiego cesarza w wysokobudżetowym serialu platformy Peacock. Twórcy "Those About to Die" właśnie pochwalili się pierwszym teaserem produkcji o potędze Imperium Romanum i brutalnych walkach gladiatorów.

Anthony Hopkins gra cesarza Wespazjana w nowym serialu "Those About to Die" [TEASER] Fot. ANGELA WEISS / AFP / East News

Anthony Hopkins w serialu "Those About to Die" [ZWIASTUN]

Serial "Those About to Die" powstał na podstawie książki Daniela P. Mannixa z gatunku literatury faktu, w której opisano życie rzymskich gladiatorów. Zamysłem twórcy Rolanda Emmericha ("Dzień Niepodległości" i "Pojutrze") było ukazania, jak od kuchni wyglądały przygotowania do walk gladiatorów. Możemy więc spodziewać się, że serial Peacock będzie mieszanką brutalności "Gry o Tron" (2011-2019) z intrygami rodem z "Rzymu" (2005-2007).

Laureat dwóch Oscarów za "Milczenie owiec" (1991) i "Ojca" (2020), Anthony Hopkins został obsadzony w roli cesarza Wespazjana, który rządził od 69 do 79 roku n.e. Po śmierci Witeliusz wybrano go na przywódcę imperium. Założył dynastię Flawiuszów. Mówi się, że słynął z dużego poczucia humoru.

"Those About to Die" liczy dziesięć odcinków, a pierwszy z nich pojawi się premierowo w czwartek (18 lipca).

Oprócz walijskiej legendy kina w obsadzie wymieniono m.in. Iwan Rheon (odtwórca Ramsaya Boltona w "Grze o tron"), Sara Martins ("Death in Paradise"), Tom Hughes ("Victoria"), Jojo Macari ("Sex Education"), Jóhannes Haukur Jóhannesson ("Wikingowie: Walhalla"), Rupert Penry-Jones ("Morderca z Whitechapel") oraz Gabriella Pession ("Przekraczając granice").

Budżet "Those About to Die" wyniósł około 150 mln dolarów, co czyni ten tytuł jednym z najdroższych niezależnie wyprodukowanych europejskich seriali w historii.

Do sieci trafił ostatnio pierwszy teaser zapowiadający serial z Anthonym Hopkinsem. W krótkim zwiastunie epickiego dramatu o Rzymie - oprócz zdobywcy nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej - widzimy Iwana Rheona.

Kariera Anthony'ego Hopkinsa.

Anthony Hopkins (wł. Sir Philip Anthony Hopkins) urodził się 31 grudnia 1937 roku w Port Halbot, przemysłowym mieście w południowej Walii. W 1963 roku ukończył prestiżową Royal Academy o Dramatic Art (tzw. RADA) w Londynie. Zaczynał jako aktor teatralny (m.in. w znanym National Theatre), by później zupełnie poświęcić się karierze filmowej. Obecnie uważany jest za jednego z wybitniejszych współczesnych aktorów, potrafiącego wcielić się w szerokie spektrum różnorakich bohaterów filmowych. Widzieliśmy go m.in. w "Okruchach Dnia" (1993) z Emmą Thompson, "Wichrach namiętności" (1994) z Bradem Pittem, "Amistadzie" (1997) z Djimonem Hounsou, "Tytusie Andronikusie" (1999) z Jessicą Lange, "Thorze" (2011) z Chrisem Hemsworthem, a także "Hitchcocku" (2012) z Helen Mirren oraz filmie Netfliksa "Dwóch papieży" z Jonathanem Prycem.

W ubiegłym roku Hopkinsa mogliśmy usłyszeć w dubbingu do pierwszej części głośnej serii Zacka Snydera ("Liga Sprawiedliwości") - "Rebel Moon". W epickim filmie science fiction zagrał świadomą maszynę o imieniu Jimmy.

