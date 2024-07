Wojewódzki obrywa za wywiad ze Szczęsnym? Fot. Karol Makurat/REPORTER // Fot. Instagram/ Wojewódzki

Kuba Wojewódzki wypytał Wojciecha Szczęsnego nie tylko o piłkę nożną i rodzinę, ale poruszył też wątek poglądów politycznych. – Chciał, żeby piłkarze meblowali kibicom głowy – mówił oburzony pytaniami dziennikarza Krzysztof Stanowski.

Po kilku gorzkich podsumowaniach założyciela Kanału Zero internauci w komentarzach też zaczęli krytykować samozwańczego "króla TVN".

Tymczasem Wojewódzki pokazał na swoim instagramowym koncie zdjęcie – ze swojej restauracji "Niewinni czarodzieje" – na którym widać jego portret oblany farbą.

"Wszyscy czasami bywamy idiotami, ale niektórzy traktują to jako sposób na życie. Dyskusja na temat wywiadu z Wojtkiem Szczęsnym weszła na kolejny poziom. Gratulacje" – napisał. Wielu jednak z dystansem podchodzi do kolejnych postów Wojewódzkiego, bo dziennikarz wiele razy wkręcał swoich fanów.

Co Stanowski powiedział o wywiadzie Wojewódzkiego ze Szczęsnym?

– Przyjąłbyś order od Andrzeja Dudy i żonglował piłką w pałacu prezydenckim, trochę jak taki wynajęty cyrkowiec? – zwrócił się do Szczęsnego Wojewódzki, ewidentnie nawiązując do podobnego zachowania Roberta Lewandowskiego.

– Jeśli prezydent, nieważne z jakiej partii politycznej i z jakimi poglądami, zaprosiłby mnie i chciałby mi dać order, to bym się stawił, odebrał order i żonglował piłką, jak mi prezydent każe – odpowiadał stanowczo bramkarz.

Dodając, że prowadzącemu rozmowę chodziło pewnie o kwestię, że to odznaczenie byłoby z rąk "Andrzeja Dudy, a nie kogoś, kogo bardziej lubi".

Popularny prezenter TVN nie odpuszczał i kontynuował tematy polityczne. – Dlaczego piłkarze nie mówią o swoich poglądach (...) Nawet w imię dobra? – zwracał się wymownie do swojego gościa.

– A ty wiesz, czym jest dobro? – odbił piłeczkę bramkarz. Jego reakcje na sugestywne pytania Wojewódzkiego bardzo spodobały się Krzysztofowi Stanowskiemu. – Najcelniejsze pytanie, jakie padło w tym wywiadzie, padło z ust nie przepytującego, ale pytanego – stwierdził dziennikarz w filmiku na swoim kanale.

