W mediach nie cichnie nowa "afera" wokół Kuby Wojewódzkiego. Po przeprowadzeniu wywiadu z Wojtkiem Szczęsnym samozwańczy "król TVN" został skrytykowany przez Krzysztofa Stanowskiego. Niedawno Wojewódzki przekaza, że jego lokal został zdewastowany, a teraz odpowiada hejterom w mediach społecznościowych. Uderzył również w Kanał Zero.

Kuba Wojewódzki uderza w hejterów Fot. VIPHOTO/East New

Krytyka Wojewódzkiego po wywiadzie ze Szczęsnym

Niedawno gościem podcastu "Wojewódzki&Kędzierski" był bramkarz polskiej reprezentacji Wojciech Szczęsny. W rozmowie poruszono wiele tematów, od Euro 2024, przez sytuację rodzinną piłkarza, który ponownie został ojcem, aż po karierę jego żony, Mariny.

Samozwańczy "król TVN" zapytał również bramkarza o kwestie polityczne, za co jakiś czas później został skrytykowany w sieci w nowym materiale Kanału Zero, gdzie jego założyciel, Krzysztof Stanowski wypowiedział się na temat wywiadu Kuby Wojewódzkiego ze Szczęsnym i nie szczędził słów krytyki pod adresem znanego prezentera.

– Wojewódzki chciał, żeby piłkarze meblowali kibicom głowy (...) Gdyby okazało się, że któryś z piłkarzy ma poglądy skrajnie niekompatybilne z poglądami Kuby Wojewódzkiego, to wtedy byłaby jazda w drugą stronę (...) Kuba chciałby, żeby sportowcy robili za tuby, ale miałaby to być jego tuba – wypowiedział się w materiale Stanowski.

Problemy Kuby Wojewódzkiego

Po opublikowaniu materiału na Kanale Zero wielu internautów przeszło do hejtowania Kuby Wojewódzkiego oraz jego ostatniej rozmowy w ramach podcastu "Wojewódzki&Kędzierski".

Tymczasem samozwańczy "król TVN" podzielił się w mediach społecznościowych informacją, że ktoś zdewastował restaurację, której jest współwłaścicielem. Mowa o lokalu "Niewinni czarodzieje". Wojewódzki pokazał na Instagramie, że ktoś oblał jego zdjęcie w restauracji białą farbą.

"Wszyscy czasami bywamy idiotami, ale niektórzy traktują to jako sposób na życie. Dyskusja na temat wywiadu z Wojtkiem Szczęsnym weszła na kolejny poziom. Gratulacje" – napisał.

Wojewódzki miażdży hejterów w sieci

Kontrowersje wokół nazwiska Wojewódzkiego nie cichną. Dziennikarz w ostatnich dniach mierzy się ze sporą dawką negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych. W związku z tym Kuba Wojewódzki postanowił dodać nowy post na Instagramie, w którym dosadnie wypowiedział się o swoich hejterach.

Prezenter wrzucił trzy zdjęcia zrzutów ekranu kont, należących do użytkowników, którzy zamieszczali nieprzyjemne komentarze na jego temat. Jak można dostrzec, nie mają oni obserwatorów ani obserwujących kont. Do tej pory nie dodali również żadnego postu oraz nie posiadają zdjęcia profilowego. Można nawet wysnuć wniosek, że są to konta nieprawdziwe.

Dziennikarz ma jednak własne zdanie na tego typu użytkowników i podzielił się opinią na ich temat. Dziennikarz nie gryzł się w język. Nawiązał również do obecnej sytuacji politycznej. Oberwało się także Kanałowi Zero.

"Oto przykładowy rysopis mego oponenta. Odważny, bezkompromisowy wyznawca wartości konserwatywnych, bez obaw dający twarz swoim poglądom. Posiada gruntowną wiedzę na temat Izraela, mniejszości seksualnych oraz ruchów lewicowych. Widz Kanału Zero. Tankuje na Orlenie. Nie zadaje trudnych pytań. Nikomu. Nawet sobie. Dobranoc" – przekazał.

Dodajmy, że pod postem pojawił się komentarz oficjalnego profilu Kanału Zero, a brzmiał "XD", co oznacza rozbawienie. Jest też często stosowane prześmiewczo w wymienianych wiadomościach międzyludzkich.

Czytaj także: https://natemat.pl/564119,wojewodzki-obrywa-za-wywiad-ze-szczesnym-pokazal-portret-oblany-farba