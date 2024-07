W piątek (26 lipca) rozpoczną się 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie, które otworzy wielka parada 206. reprezentacji. Do Paryża zjechali się nie tylko sportowcy z całego świata, ale również influencerzy, gwiazdy kina i muzycy. Celine Dion jest właśnie jedną z nich. Pogłoski mówią, że kanadyjska piosenkarka ma zrobić niespodziankę swoim fanom i wystąpił na ceremonii otwarcia.

Czy Celine Dion wystąpi podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Fot. Aissaoui Nacer / SplashNews.com / East News

Dwa lata temu Celine Dion poinformowała, że musi przerwać karierę muzyczną ze względu na pogorszenie stanu swojego zdrowia. Lekarze zdiagnozowali bowiem u niej rzadką chorobę neurologiczną, która znana jest jako zespół sztywnego człowieka (zespół Moerscha-Woltmanna). W filmie dokumentalnym "Jestem: Celine Dion" kanadyjska artystka, która ma na swoim koncie pięć nagród Grammy i cztery rekordy Guinnessa, zebrała się na odwagę i opowiedziała o swojej przypadłości. – Siedemnaście lat temu zaczęłam odczuwać skurcze krtani. Tak się zaczęło. Obudziłam się rano, zjadłam śniadanie, a po jedzeniu głos mi się podwyższył – stwierdziła w pierwszych minutach dokumentu Celine Dion.

Celine Dion przyleciała do Paryża. Pogłoski mówią o jej występie na ceremonii otwarcia igrzysk

Celine Dion przyleciała do Paryża na początku tego tygodnia. Paparazzi zauważyli ją w poniedziałek (22 lipca) w hotelu Royal Monceau nieopodal Pól Elizejskich, gdzie zameldowała się również Lady Gaga. Jak podaje amerykański tygodnik "Variety", istnieje szansa, że kanadyjska artystka znana z piosenki "My Heart Will Go On" z "Titanica" wystąpi na ceremonii otwarcia 33. Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Uroczystość rozpoczynająca sportowe wydarzenie odbędzie się wzdłuż Sekwany (trasa ma zakończyć się naprzeciwko Wieży Eiffla). W ostatnim wywiadzie z francuskim "Voguem" Dion zapewniła, że pracuje nad całym swoim ciałem i duszą, by być "jak najlepsza". – Moim celem jest ponowne zobaczenie Wieży Eiffla – oznajmiła.

Przypomnijmy, że wokalistka otworzyła Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 1996 roku, śpiewając utwór "The Power of the Dream". Mogło ją wówczas usłyszeć 3,5 mld ludzi na całym świecie.

Na imprezie poprzedzającej start Olimpiady 2024 obecni byli – oprócz wspomnianej ikony i Lady Gagi – Zendaya ("Challengers"), influencerka Emma Chamberlain, Charlize Theron ("Mad Max: Na drodze gniewu"), raper Snoop Dogg, amerykańska tenisistka Serena Williams, Omar Sy ("Lupin"), reżyser Steven Spielberg ("Szczęki"), Salma Hayek ("Desperado") i Halle Berry ("X-Men").

Co trzeba wiedzieć o 33. Letnich Igrzyskach Olimpijskich?

Gdzie oglądać ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu? Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 19:30 w piątek (26 lipca). Zobaczymy ją na TVP1 (oraz tvpsport.pl), Eurosport oraz platformie Max. Zawody potrwają do 11 sierpnia.

Z ciekawostek: na igrzyskach w Paryżu sportowcy z całego świata spać będą na łóżkach zaprojektowanych przez japońską firmę Airweaves. Wykonane są one w całości z kartonu i mają zaledwie 90 cm szerokości. Z tego też powodu szybko zostały one okrzyknięte mianem "antyseksualnych".

Czytaj także: https://natemat.pl/563654,prawdziwe-kulisy-zycia-w-wiosce-olimpijskiej