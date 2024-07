Media obiegła wiadomość o śmierci Roberto Linguanotto. Włoski cukiernik był twórcą słynnego deseru, tiramisu. Wokół przysmaku od wielu lat toczył się spór, gdzie faktycznie powstał i w jakim okresie.

Nie żyje Roberto Linguanotto, twórca tiramisu

We włoskich mediach gruchnęła informacja, że zmarł twórca jednego z najpopularniejszych deserów na świecie – tiramisu. Cukiernik Roberto Linguanotto odszedł w wieku 81 lat. Na ten moment nie podano przyczyny śmierci.

Był powszechnie uważany za "ojca tiramisu". Pasjonat zawodu i szef kuchni mieszkał i pracował w Treviso, niedaleko Wenecji. Ludzie, którzy go znali, opisują Linguanotto jako nieśmiałego człowieka, który podchodził do swojej pracy z wielką pasją.

Przez wiele lat mieszkał i uczył się cukiernictwa za granicą, aż powrócił do Włoch, gdzie pod koniec lat 60. stworzył słynne tiramisu. Roberto “Loli” Linguanotto był wówczas pracownikiem lokalu „Beccherie” w Treviso. To tam powstał deser, który jest odmianą zabaglione, czyli kremu z żółtek z dodatkiem alkoholu.

Dodajmy, że kilka lat temu media rozpisywały się o śmierci Ado Campeola, którego również określano "ojcem tiramisu". Był on właścicielem restauracji "Beccherie", dzięki której deser został rozpowszechniony, natomiast jego twórcą był Roberto Linguanotto.

Początkowo tiramisu miało być lodami

Roberto Linguanotto wyznał, że gdy stworzył tiramisu, początkowo wychodził z założenia, że będą to lody. W krótkim czasie cukiernik jednak zmienił zdanie. Oryginalnie tiramisu powinno być podawane w okrągłym pucharku, wykonanym ze szkła. W jego przepisie znajdują się włoskie biszkopty savoiardi, nasączone mocnym espresso, przekładane dwoma warstwami mascarpone.

Dodajmy, że od lat w Treviso odbywają się mistrzostwa w przygotowaniu tiramisu. Od 2017 roku obchodzimy również dzień tego specjału. Przypada on na 21 marca i nazywa się Światowym Dniem Tiramisu.

Dziś ten deser zalicza się do klasycznych pozycji w karcie menu w wielu kawiarniach, czy restauracjach. Tiramisu jest stosunkowo proste w przygotowaniu, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać ten pyszny deser we własnej kuchni. Poniżej przykładowy materiał wideo z przepisem.

Spór o tiramisu

Od wielu lat we Włoszech trwa dyskusja odnośnie pochodzenia tiramisu. Kilka włoskich miast toczy spór, w którym z nich faktycznie powstał deser. Jednakże eksperci w większości wskazują na Treviso i lokal „Beccherie”. O miejscu tym zrobiło się głośno w 1972, gdy Alba Campeol, żona Ado i współwłaścicielka restauracji, zaprezentowała tiramisu podczas targów w Mediolanie.

Nie brakuje również historii, że deser został stworzony wiele dekad wcześniej. Można trafić na wzmianki, że był już obecny w XV wieku i podawano go na stołach panujących władców i wysoko urodzonych arystokratów. Pojawiały się również podania, że tiramisu zajadał się Casanova.

Kwestia ram czasowych, w których powstał deser, została ostatecznie rozstrzygnięta, gdyż historycy zwrócili uwagę na fakt, że dwa wielkie autorytety Ada Boni, oraz Pelegrino Artusi – autorzy książek kucharskich i pasjonaci tego zawodu nie napisali w swoich publikacjach, by receptury na tiramisu pojawiły się przed XX wiekiem.

