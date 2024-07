Zbliżają się koncerty Taylor Swift. Pierwsze dni sierpnia upłyną w Warszawie pod znakiem jej koncertów. Do stolicy zjadą się więc tłumy fanów. Niektórzy będą chcieli zostać na noc. Wynajmujący noclegi zwęszyli już w tym niemały biznes. Ceny za noc wystrzeliły w górę, nawet do 10 tys. za dobę.

Ceny za noclegi na czas koncertów Swift. Fot. Rex Features/East News

Taylor Swift kontynuuje swoją trasę The Eras Tour. Niebawem po raz pierwszy zawita do Polski. Da show na PGE Narodowym w dniach 1, 2 i 3 sierpnia. W tym czasie w stolicy zapanuje więc prawdziwy szał, bo do miasta przyjadą tysiące swifties (czyli fanów Swift), nie tylko z Polski, ale również Europy i USA.

Ile kosztuje nocleg w Warszawie na czas koncertów Swift?

Adrian Barwicki, prezes Rentujemy.pl wizytę Taylor Swift nazwał już "największym wydarzeniem w tym roku, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy". Okazuje się, że noclegi te najbliższej stadionu "wyprzedały się już wiele tygodni temu".

Barwicki w rozmowie z Business Insider przyznał, że z apartamentów dostępnych "w dniach 31 lipca – 4 sierpnia, czyli wtedy, kiedy w Warszawie koncertować będzie Taylor Swift, cena za dobę oscyluje w granicach od 8 do nawet 10 tys. zł za dobę".

Są to jednak najwyższe ceny, ale można znaleźć pokoje czy całe mieszkania w nieco innych przedziale, ale... też bardzo wysokim. Teraz (dwa dni przed koncertem) na Booking nocleg dla jednej osoby w Warszawie za jedną noc zaczyna się od 1000 zł.

Z kolei na OLX mnoży się od ofert pod nazwą "wynajmę mieszkanie na koncert Swift". Tam cena za noc to kilkaset złotych. Mimo wzrostu cen najmu na czas przyjazdu Taylor, Warszawa to wciąż najtańsze miasto na trasie gwiazdy według wyliczeń (sumy wydatków na hotel, jedzenie, taksówki) brytyjskiej firmy bukmacherskiej Jeffbet.

QUIZ: Dokończysz fragment hitu?

Przypomnijmy, że trasa koncertowa The Eras Tour cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W końcu Taylor Swift przygotowała imponujące show, które promuje nie tylko utwory z jej dziesiątego krążka "Midnights" i jedenastej płyty "The Tortured Poets Department", ale oddaje także hołd każdej erze twórczości artystki. A tę zapoczątkował album country "Taylor Swift" z 2006 roku.

Na set liście podzielonej na ery, czyli kolejne płyty Taylor Swift, znajdziemy zatem takie hity jak "Lover", "Love Story", "Willow", "Don't Blame Me", "I Knew You Were Trouble", "shake It Off", "You Belong With Me", "Enchanted", "Wildest Dreams", "Karma", "Entihero" czy "Blank Space".

Dodajmy, że koncerty Taylor Swift przyciągają nie tylko fanów, ale także światowej sławy gwiazdy. Pod koniec czerwca na kultowym Stadionie Wembley w Londynie w tłumie słuchaczy wypatrzono m.in. Toma Cruise'a, Milę Kunis, Phoebe Waller-Bridge i Andrew Scotta z serialu "Fleabag" i reżyserkę "Barbie" Gretę Gerwig.