Dobrze, że nie kupiłam biletu na koncert Swift 1 sierpnia. Trzaskowski aż zwołał sztab kryzysowy

Taylor Swift wystąpi w Warszawie już w tym tygodniu: 1, 2 i 3 sierpnia. Do Warszawy przyjadą tysiące fanów gwiazdy i to nie tylko z Polski, ale w czwartek czekają ich spore utrudnienia. Wszystko z powodu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak dojechać na PGE Narodowy 1 sierpnia? Dyskutowano o tym podczas zwołanego przez Rafała Trzaskowskiego sztabu kryzysowego, a serwis eBilet przygotował specjalny przewodnik dla każdego nabywcy biletu.

1 sierpnia w Warszawie odbędzie się koncert Taylor Swift i obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego Fot. Robin van Lonkhuijsen/HOLLANDSE HOOGTE/East News // Adam Burakowski/East News

Taylor Swift kontynuuje swoją trasę The Eras Tour w Europie. Po raz pierwszy zawita do Polski w dniach 1-3 sierpnia (miała wystąpić na Open'er Festival w 2020 roku, ale festiwal odwołano z powodu pandemii COVID-19), a w ciągu trzech dni na PGE Narodowym w Warszawie fani usłyszą największe hity amerykańskiej gwiazdy popu i miliarderki.

Koncert Taylor Swift 1 sierpnia odbędzie się w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Na trzy dni w stolicy zapanuje więc prawdziwy szał, bo do miasta przyjadą tysiące swifties (czyli fanów Swift), nie tylko z Polski, ale również Europy i USA. Amerykanów, którzy nie dali rady w ubiegłym roku pójść na show Swift w ich kraju, skusiła wizja Warszawy jako najtańszego miasta na trasie gwiazdy. Szczęśliwców, którzy zdążyli kupić bilety, nie odstraszają nawet astronomiczne ceny wynajmu pokoju.

Mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się więc nie tylko z tłumami, ale również z utrudnieniami komunikacyjnymi. A szczególnie w czwartek 1 sierpnia, czyli w dzień 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z okazji okrągłej rocznicy obchody będą w tym roku wyjątkowo huczne, a pełen program znajdziesz tutaj.

Jak informuje "Super Express", prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy, na którym ustalano, jak najsprawniej połączyć powstańcze wydarzenia z dojazdami na koncert Taylor Swift na PGE Narodowym. Na ulicach zapewne pojawią się narodowcy, służby boją się również ewentualnych starć z barwnymi swfities w brokatowych kreacjach.

– Prezydent zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy. Myślimy nad tym, jak zapewnić bezpieczny transport tysiącom gości. I doradzamy podróż II linią metra do stacji Stadion. Metro będzie kursowało przed i po koncercie z większą częstotliwością – mówiła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Koncert Taylor Swift w Warszawie: jak dojechać na PGE Narodowy 1 sierpnia?

Przewodniki, jak dojechać na koncert Taylor Swift na PGE Narodowym oraz jak z nich wrócić, przygotował serwis eBilet, a także organizator warszawskiego show Alter Art. Organizacyjne informacje rozesłano też do każdego nabywcy biletu. A jak sytuacja wygląda właśnie 1 sierpnia?

O godz. 14:00 na PGE Narodowym zostanie otwarta brama nr 4 dla posiadaczy biletów VIP 3 i VIP 5, a o 15:00 zostaną otwarte wszystkie bramy dla wszystkich pozostałych fanów. Około godz. 18:15 na scenę wyjdzie support, zespół Paramore, a koncert Swift rozpocznie się około 19:30 i potrwa trzy godziny.

Z kolei o 17:00 zawyją syreny alarmowe z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a całe miasto na minutę stanie, łącznie z samochodami czy autobusami. To właśnie wtedy większość uczestników koncertu będzie jechała na koncert.

"W dniu 1 sierpnia w godz. 16:00 – 19:00 planowane są zgromadzenia publiczne w rejonie ronda Dmowskiego, skąd nastąpią przemarsze ulicami: Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa do pl. Krasińskich. Ruch tramwajowy i autobusowy w kierunku PGE Narodowego będzie wyłączony, a ruch pieszy także będzie utrudniony. Aby dotrzeć na stadion zalecamy wcześniejsze przybycie a we wskazanych godzinach skorzystanie z Metra oraz pociągów Kolei Mazowieckich i SKM. Możliwe są także wyłączenia pozostałych ulic na trasie przejścia Zgromadzenia: Uczestnicy marszu przejdą Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle'a. Następnie Traktem Królewskim i Miodową na plac Krasińskich. Wraz z przemarszem stopniowo będą wyłączane z ruchu kolejne ulice na trasie. Autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe". Dojazd na koncert Taylor Swift 1 sierpnia informacje serwisu eBilet rozesłane do nabywców biletów

Jak dojechać na PGE Narodowy w pozostałe dni? "Zalecamy korzystanie z transportu publicznego. Na PGE Narodowy można dojechać komunikacją miejską, rowerem" – czytamy w pliku rozsyłanym do nabywców. Rekomendowany jest dojazd drugą linią metra (stacja: Stadion Narodowy), a także tramwajami i autobusami. Te nie będą jednak kursować spod PGE Narodowego po koncercie.

Dlaczego trasa The Eras Tour jest aż takim fenomenem?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, trasa koncertowa The Eras Tour nie tylko promuje utwory Taylor Swift z jej dziesiątego krążka "Midnights" i jedenastej płyty "The Tortured Poets Department", ale oddaje także hołd każdej erze twórczości artystki. A tę zapoczątkował album country "Taylor Swift" z 2006 roku.

Na set liście podzielonej na ery, czyli kolejne płyty Taylor Swift, znajdziemy zatem takie hity jak "Lover", "Love Story", "Willow", "Don't Blame Me", "I Knew You Were Trouble", "shake It Off", "You Belong With Me", "Enchanted", "Wildest Dreams", "Karma", "Entihero" czy "Blank Space".

"The Eras Tour to nostalgiczna zbitka 17-letniej podróży Taylor Swift po muzyce, która w interaktywny sposób angażuje widzów, dając im przestrzeń do tego, by mogli dzielić się z innymi swoimi wspomnieniami związanymi z dorastaniem przy melodiach skomponowanych przez artystkę. Koncerty w ramach tejże trasy należy potraktować jako scenograficznie znakomity performance pełen easter eggów, symboliki i zapowiedzi tego, co popowa gwiazda ma w zanadrzu" – pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

Dodajmy, że koncerty Taylor Swift przyciągają nie tylko fanów, ale także światowej sławy gwiazdy. Pod koniec czerwca na kultowym Stadionie Wembley w Londynie w tłumie słuchaczy wypatrzono m.in. Toma Cruise'a, Milę Kunis, Phoebe Waller-Bridge i Andrew Scotta z serialu "Fleabag" i reżyserkę "Barbie" Gretę Gerwig. Nawet sir Paul McCartney szalał z grupką swifties pod sceną.