Do Polski dotarł nowy popularny temat, który na zagranicznym TikToku zrobił furorę. Chodzi o kolor zakrętek z wodą. Twórcy materiałów wideo twierdzą, że ma on znaczenie. Czy jest to prawda, a może to kolejny internetowy mit?

Nowy trend w mediach społecznościowych

Mit, który za granicą pojawiły się już w zeszłym roku, trafił niedawno do polski. Chodzi o kolor zakrętki przy butelkach z wodą. Zagraniczni autorzy materiałów wideo na TikToku twierdzą, że ma on znaczenie. Według nich barwa przekazuje informację, co jest w zawartości butelki.

Użytkownicy tłumnie zaczęli udostępniać filmiki w aplikacji, w których ostrzegają odbiorców przed nierozsądnymi zakupami i zalecają, by zwracać uwagę na kolor zakrętki przy butelkach z wodą.

Co oznaczają kolory zakrętek przy butelkach z wodą?

Według tego trendu każda barwa zakrętki przy butelce z wodą oznacza, co zawiera napój. Idąc tym tropem, jeśli chcemy kupić produkt z niebieską zakrętką, to wybieramy wodę źródlaną. Czarna barwa oznacza zaś alkaliczną, a z kolei zielona, że mamy do czynienia z wodą smakową. Natomiast biała zakrętka przy butelce z wodą to znak, że jest ona przetworzona.

Przypomnijmy, że woda przetworzona, to taka, w przypadku której zastosowano zaawansowane metody oczyszczenia. Do smakowej dodawana są aromaty lub cukry. Woda alkaliczna posiada właściwości lecznicze oraz wyższe ph.

Teraz treści ostrzegawcze i zwracające uwagę użytkowników popularnej aplikacji przekazują również polscy twórcy.

Kolejny hit czy mit?

Nie ma jednak żadnego przepisu, wymogu czy chociażby zwyczaju, który nakazywałby producentom korzystać z takiego schematu kolorystycznego. Barwa nakrętki zależy od upodobań producentów i dostępności materiałów. Nie musi mieć to żadnych powiązań z rodzajem wody.

Jeśli się zdarzy, że kolor zakrętki odpowiada jej zawartości według opisanego trendu – jest to przypadek. Najczęściej ma to jednak znikome znaczenie w przypadku wyboru wody zdatnej do picia. Jeśli chcemy mieć pewność, jaką wybieramy, wystarczy przeczytać etykietę na butelce. A w ogóle najlepiej jest pić po prostu kranówkę.

