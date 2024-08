Dzisiejszej nocy na niebie będzie można zaobserwować nowe Starlinki. Przedsiębiorstwo Elona Muska kontynuuje przedsięwzięcie, by stworzyć globalną sieci internetu satelitarnego. Wiadomo, o której Starlinki przelecą na Polską. To będzie gratka dla wytrwałych.

Dziś w nocy nowe Starlinki na niebie Fot. USA TODAY Network/Sipa USA/East News

Nowe Starlinki na niebie

Przedsiębiorstwo SpaceX kontynuuje projekt i wypuściło na orbitę nowe Starlinki. Start został zaplanowany na 2 sierpnia 2024 roku. Misja oznaczona jest jako Starlink Group 10-6. Jej plan zakładał, że akcja rozpocznie się o godzinie 6:19 czasu polskiego (UTC+0200) z Kennedy Space Center na Florydzie. Ostatecznie start odbył się o 7:01.

Misja ma się rozpocząć i zakończyć tego samego dnia. Jej celem jest wyniesienie na niską orbitę okołoziemską grupy satelitów Starlink. Misja była transmitowana na oficjalnej stronie przedsiębiorstwa SpaceX oraz na profilu firmy na platformie X (dawniej Twitter).

Kiedy będzie można zobaczyć Starlinki na niebie?

Jak podaje redakcja portalu Nocne Niebo z powodu opóźnienia misji, zmieniły się również godziny przelotu Starlinków nad Polską. Według najnowszych wiadomości pierwszy przelot będzie widoczny na niebie o godzinie 2:45 w nocy z piątku 2 sierpnia na sobotę 3 sierpnia.

"Widoczna część przelotu rozpocznie się na środku nieba. Starlinki w ciasnej formacji przelecą w kierunku wschodnim. Na obserwację kosmicznego pociągu będziemy mieli około 4 minuty czasu, później Starlinki schowają się za wschodnim horyzontem" – czytamy na stronie portalu Nocne Niebo.

Redakcja podaje, że drugi przelot będzie można zaobserwować o 4:16. Jednak z powodu późnej godziny istnieje ryzyko, że nie w każdym zakątku Polski będzie on widoczny.

"Problemem będzie wstające Słońce na wschodniej stornie nieba. Najbardziej dokuczliwe będzie to w regionach wschodnich. Drugi przelot rozpocznie się o godzinie 4:16. Starlinki przelecą przez całe niebo z zachodu na wschód. Przelot potrwa około 6 minut" – przekazano.

Starlinki - o co chodzi?

Elon Musk w 2002 roku założył przedsiębiorstwo kosmiczne o nazwie SpaceX. Jego celem jest zrewolucjonizowanie technologii kosmicznych. Misją firmy jest umożliwienie człowiekowi życia na innych planach układu słonecznego niż Ziemia.

Starlink to jeden z projektów SpaceX. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie globalnej sieci internetu satelitarnego. W jej skład wchodzą tysiące satelitów, które zostały i zostaną umieszczone na niskiej orbicie okołoziemskiej. Razem utworzą zbiór, który będzie w stanie dostarczyć szerokopasmowy internet w niemal każdym zakątku świata.

Projekt ten ma zapewnić dostęp do internetu w miejscach, gdzie do tej pory było to niemożliwe lub utrudnione. Mowa o oddalonych od cywilizacji wyspach, terenach górskich oraz obszarach wiejskich.

Czytaj także: https://natemat.pl/416611,chiny-opracowuja-plany-zniszczenia-satelitow-elona-muska