Jedna z sondażowni przeprowadziła badanie, w którym zapytała o koalicję 15 października. Chciała dowiedzieć się od Polaków, które ugrupowanie ich zdaniem najbardziej odstaje od reszty. Jeszcze parę miesięcy temu wynik tego sondażu by szokował. Po ostatnich wydarzeniach już nie tak bardzo.

Która partia nie pasuje do Koalicji 15 października? Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne, w których największe poparcie zdobyły siły opozycyjne. Mimo to zwycięską partią było PiS i to ono jeszcze przez dwa miesiące próbowało stworzyć koalicję i uformować rząd.

Nikt jednak nie chciał współpracować z ekipą Jarosława Kaczyńskiego, dlatego 12 grudnia nowy rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania, a 13 grudnia został zaprzysiężony przez prezydenta.

Zawiązała się też koalicja 15 października, którą tworzą centrolewicowa Koalicja Obywatelska, centrowa Polska 2050, centroprawicowe Polskie Stronnictwo Ludowe oraz lewicowa Nowa Lewica. Ten misz-masz światopoglądowy, który miał nie wpływać na funkcjonowanie państwa, dość szybko dał o sobie znać.

W kwietniu doprowadził do furii Nową Lewicę, większość KO z premierem Tuskiem oraz wielu wyborców całej koalicji rządzącej, kiedy to marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie chciał wnieść pod głosowanie ustawy o liberalizacji aborcji, ponieważ twierdził, że jest to zbyt blisko wyborów i może doprowadzić do niepotrzebnych sporów. Później można było zobaczyć, do jakiego kryzysu w koalicji doprowadził.

Ale największy cios padł, kiedy prawicowa część Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosowała wraz z Prawem i Sprawiedliwością oraz Konfederacją za odrzuceniem dekryminalizacji aborcji.

Sondaż: Kto nie pasuje do koalicji rządzącej?

Nic więc dziwnego, że SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, które z ugrupowań ich zdaniem nie pasuje do koalicji rządzącej?

Jaki wynik otrzymała? A no trochę do przewidzenia, bo najwięcej osób wskazało, że to PSL nie pasuje do koalicji rządzącej. Partię Kosiniaka-Kamysza zaznaczyło 31,1 proc. badanych.

Na drugim miejscu jest Nowa Lewica – 15,8 proc., a na trzecim Koalicja Obywatelska 11,2 proc. Wychodzi na to, że najbardziej do "trzonu" koalicji 15 października, czyli KO jest Polsce 2050, bo na nią zagłosowało zaledwie 9,8 proc.

– Polskie Stronnictwo Ludowe za formację, która nie pasuje do rządowej koalicji, częściej uważają mężczyźni (34 proc.) niż kobiety (29 proc.). Taką opinię wyraża prawie 4 na 10 badanych z wyższym wykształceniem (38 proc.) i niemal tyle samo respondentów, którzy skończyli 50. rok życia (37 proc.) – powiedziała "RP" Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku taka analiza i jej wynik, choć była do przewidzenia, to raczej nie przychodziła nikomu do głowy. Widać też, jak bardzo KO skręciło w lewo, a PSL w prawo na scenie politycznej. Przed 2015 rokiem było to nie do pomyślenia.

