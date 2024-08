Na początku minionego tygodnia służby prowadziły intensywne poszukiwania małżeństwa, które wyskoczyło z łódki motorowej, by ratować swoją 4-letnią córkę. Niestety z wody wyłowiono ciała rodziców. Teraz okazało się, że mężczyzna to Łukasz Doruch – wielokrotny mistrz Polski w trójboju siłowym, oraz wyciskaniu sztangi leżąc.

Oddał życie żeby ratować 4-letnia córkę. Okazało się, że był znanym sportowcem. Fot. KPSP w Mrągowie

Jak opisali dziennikarze Onetu, w miniony wtorek na przesmyku łączącym jezioro Mikołajskie z Bełdanami i Śniardwami doszło do tragicznego wypadku. Do służb wpłynęło zgłoszenie o trzech osobach, które wypadły z łodzi motorowej do wody.

Oddał życie, żeby ratować 4-letnia córkę. Okazało się, że był znanym sportowcem

Jeszcze zanim ratownicy dotarli na miejsce, pobliskim żeglarzom udało się wydobyć ze zbiornika 4-letnią dziewczynkę w kamizelce ratunkowej. Jak czytamy, była przytomna. Niedługo później trafiła do szpitala na obserwację, a następnie została wypisana do domu i odebrana przez dziadka.

Równolegle ruszyły poszukiwania dwóch pozostałych osób, które wylądowały w wodzie. Okazało się, że byli to rodzice 4-latki. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że ofiarami zdarzenia padło małżeństwo z województwa mazowieckiego – 32-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta.

Onet przekazał, że ci rzucili się do wody na ratunek córce, która przez chwilę nieuwagi wypadła z łódki.

Do akcji ratunkowo-poszukiwawczej zaangażowano funkcjonariuszy policji, strażaków z sonarem, płetwonurków oraz ratowników MOPR-u. Na czas działań zamknięto też część jeziora, by nie zakłócać pracy sonaru.

Niestety, w minioną środę z wody wyłowiono ciała małżonków. Po stwierdzeniu zgonu sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa w Mrągowie, która ustala dokładny przebieg zdarzenia.

Niedługo po ogłoszeniu dramatycznych informacji głos zabrali przedstawiciele klubu sportowego MKS Wicher Kobyłka. Jak się okazuje, ojciec 4-latki należał do klubu, a także był wielokrotnym Mistrzem Polski w Trójboju Siłowym, oraz Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

"Z przykrością informujemy, że wieloletni zawodnik MKS Wicher Kobyłka, wielokrotny Mistrz Polski w trójboju siłowym oraz wyciskaniu sztangi leżąc – Łukasz Doruch, w dniu 30 lipca zmarł śmiercią tragiczną wraz z małżonką Patrycją. Rodzinom i najbliższym składamy serdeczne kondolencje" – czytamy.

Msza święta żałobna odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 14 w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Chotomowie. Po mszy nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy.