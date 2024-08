To koniec pewnej epoki. Warszawski hotel Marriot nie będzie już Marriotem

Mateusz Przyborowski

J est w nim ponad 500 pokojów, zatrzymywali się tam prezydenci Stanów Zjednoczonych. Hotel Marriot w centrum Warszawy to jedna z wizytówek polskiej stolicy. Jego era niestety już się kończy – legendarny pięciogwiazdkowy obiekt nie ma już prawa do korzystania z tego szyldu. Dlaczego? Jak to zwykle w biznesie bywa, w tle jest spór o pieniądze.