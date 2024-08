Walkę o olimpijskie złoto Julia Szeremeta w sobotę 10 sierpnia stoczy z Yu Ting Lin z Tajwanu – osobą, która na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wzbudza podobne emocje co Imane Khelif, bo także o nie przeszła testów biochemicznych Międzynarodowej Federacji Bokserskiej mających potwierdzać płeć żeńską. W rozmowie z polskimi dziennikarzami trener Tomasz Dylak zdradził, jak team Szeremety reaguje na kontrowersje i jaką taktykę zamierza opracować.

Trener Julii Szeremety Tomasz Dylak zabrał głos ws. kontrowersji przed walką z Yu Ting Lin z Tajwanu Fot. Iwanczuk/Sport/REPORTER

Po zwycięstwie w półfinale Julia Szeremeta i Tomasz Dylak odpowiedzieli na szereg pytań polskich korespondentów pracujących na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przebieg tego spotkania obszernie opisuje portal Sport.pl, który zwraca uwagę, że po pytaniach o płciowe wątpliwości dotyczące Yu Ting Lin polski szkoleniowiec swojej podopiecznej doradził: "Powiedz, że jest wyższa!".

Pięściarka znana nie tylko z ringu, ale i list wyborczych Konfederacji, z sugestii Dylaka skorzystała i dodała jedynie tyle, że przez cały turniej skupia się na swojej formie i taktyce, a nie śledzeniu drabinki z kolejnymi rywalkami. Odpowiedzi na kontrowersyjne pytania wziął na siebie sam trener. I wybrnął z klasą.

Tomasz Dylak zauważył, po rzucie oka na warunki fizyczne i dorobek wszyscy będą zapewne mówić, iż Julia Szeremeta nie ma wielkich szans z Yu Ting Lin. Przyznał on również, że sobotnia walka będzie najtrudniejszą w dotychczasowej karierze 20-latki z Chełma.

Ale nie obawiam się, bo wiem, że Julka w obronie jest fenomenalna i ułożymy taką taktykę, że spróbujemy ukraść dwie rundy. Będziemy musieli wygrać bardzo taktycznie. Przemyśleć każdy szczegół, opracować wszystko. Tylko tak to wyciągniemy. Na czysty boks nie ma co iść. Tomasz Dylak trener Julii Szeremety w rozmowie ze Sport.pl

Trener Szeremety nie ukrywał, że w teamie o spekulacjach na temat Yu Ting Lin wspominano. – Do chłopaków już mówiłem tak: "Wiecie, jak to się skończy? Julka wygra półfinałową walkę i przez jeden dzień będzie bardzo głośno o tym, że mamy pierwszy finał w boksie po 44 latach. A później zaczną się niesamowite kontrowersje przed walką finałową". Ale jesteśmy na to przygotowani – stwierdził Dylak.

Jak informowaliśmy już w naTemat.pl, walkę Julii Szeremety z Yu Ting Lin na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zaplanowano na sobotę 10 sierpnia o godz. 21:30. Podobnie jak półfinały, rywalizacja o złoty medal olimpijski odbędzie się na ringu rozstawionym na słynnym stadionie Rolanda Garrosa, gdzie na co dzień walczą tenisistki i tenisiści.

Przypomnijmy, że w drodze do finału Polka w pierwszej rundzie eliminacji pokonała Omailyn Alcalę z Wenezueli. Następnie wygrała z Australijką Tiną Rahimi. Ćwierćfinał to była walka z Ashleyann Lozadę z Portoryko. Potem przyszedł czas na półfinał, w którym Julia Szeremeta pokonała srebrną medalistkę z Tokio, Filipinkę Nesthy Petecio.

Kim jest Julia Szeremeta? 20-latka z ambicjami sportowymi i politycznymi

Kim jest nasza zaledwie 20-letnia gwiazda? Julia Szeremeta od małego zajmuje się sportem. Już w wieku pięciu lat zaczęła treningi karate, a osiem lat później zdecydowała się trenować boks w Międzyszkolnym Klubie Sportowym II LO Chełm.

Po ukończeniu gimnazjum została zawodniczką Paco Lublin. Nasza gwiazda uczęszczała do klasy o profilu medialnym w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie.

W 2022 roku została mistrzynią Polski w wadze do 60 kg. Pokonała wtedy w finale Żaklinę Kociołek. W 2023 roku na igrzyskach europejskich zajęła piąte miejsce w wadze do 57 kg. Przegrała wówczas w ćwierćfinale z Bułgarką Swetłaną Stanewą.

Uzyskała za to tytuł młodzieżowej mistrzyni Europy w tej samej kategorii. Wygrała w finale z Bojaną Gojković z Czarnogóry.

Natomiast w ostatnich... wyborach samorządowych Szeremeta startowała do sejmiku województwa lubelskiego. Młoda pięściarka swoich sił w polityce spróbowała na listach Konfederacji. Nie uzyskała jednak mandatu.

Czytaj także: https://natemat.pl/566078,szeremeta-powalczy-o-zloto-jej-przeciwniczka-budzi-kontrowersje-dot-plci