Dlaczego olimpijczycy gryzą medale? Odpowiedź jest dziwniejsza, niż myślisz

Dlaczego sportowcy gryzą medale? To pytanie zadaje sobie wiele osób, widząc, jak triumfatorzy podczas ceremonii wręczenia medali chwytają je zębami, a fotografowie uwieczniają ten moment. Skąd wziął się ten gest i co za nim stoi? Istnieje kilka interesujących teorii.

Dlaczego sportowcy gryzą medale? Fot. Vadim Ghirda/East News

Popularyzacja przez media

Jednym z powodów jest to, że gest ten został spopularyzowany przez media. Nie wiadomo dokładnie, kto go zapoczątkował, ale jedna z wersji mówi, że pierwszy raz miało to miejsce w 1991 roku podczas biegu sztafetowego. Wówczas drużyna w składzie Kriss Akabusi, John Regis, Derek Redmond i Roger Black jako pierwsi ugryźli medal.

Dziennikarze amerykańskiego kanału "Today" skontaktowali się w tej sprawie z ekspertem, by dowiedzieć się, dlaczego sportowcy wykonują ten gest. Odpowiedź jest prosta.

"Ponieważ fotografowie o to proszą" - odpowiedział David Wallechinsky, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Olimpijskich.

Gryzienie medalu na przestrzeni lat stało się charakterystycznym gestem sportowców, symbolizującym osiągnięty sukces, triumf i radość. To sposób na podkreślenie swoich emocji i uczczenie zwycięstwa.

Ciekawostką jest fakt, że w 2010 roku podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver niemiecki saneczkarz David Moeller wyszczerbił sobie ząb, po tym jak ugryzł swój srebrny medal.

Tradycja i autentyczność złota

Historycy podejrzewają również, że gest ten może wynikać z chęci przetestowania złota, czy jest ono prawdziwe. W dawnych czasach, gdy często dochodziło do oszustw, metoda ta była powszechnie znana i wykorzystywana

Złoto jest bardziej plastyczne i miękkie niż inne metale. Jeśli po ugryzieniu na medalu zostanie wgłębienie, to znaczy, że złoto jest prawdziwe.

"Wiemy, że tylko w 1912 roku złote medale były prawdziwym złotem, a na wszystkich późniejszych igrzyskach olimpijskich złote medale były wykonane ze srebra z warstwą złocenia, aby pokazać, że jest złote" - przekazał Tony Bijkerk, sekretarz generalny Międzynarodowego Towarzystwa Historyków Olimpijskich w odpowiedzi na pytanie "Today".

Współczesne medale

Tradycja gryzienia medali przetrwała do dziś, choć kwestie autentyczności złota nie mają już znaczenia. Jak powszechnie wiadomo, medale olimpijskie nie są wykonane z litego złota. Jest to raczej mieszanka, na którą składa się około 90 procent srebra i przynajmniej sześć gramów złota.

