Tajwan murem za rywalką Szeremety. Z zaskoczeniem patrzę, jak mnożą się wpisy o innej Polce

Katarzyna Zuchowicz

W jej obronie stanął prezydent Tajwanu, głos zabierają politycy i mnóstwo zwykłych ludzi w mediach społecznościowych. Szturm w obronie Lin Yu-Ting, która w walce z Julią Szeremetą wywalczyła złoto, wydaje się na Tajwanie potężny. Ale to, co zwraca szczególną uwagę w wielu wpisach, to Ewa Kłobukowska. Polka, kiedyś najszybsza kobieta świata, której "test płci" zniszczył kiedyś karierę. Taka szpila wbijana jest hejterom, którzy kwestionują płeć Tajwanki. I nie tylko w Polsce.