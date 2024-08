Program "500 plus na psa i kota" to wsparcie finansowe na usługi weterynaryjne – można otrzymać dofinansowanie na zabiegi takie jak sterylizacja, kastracja czy czipowanie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o pomoc, kiedy składać wniosek i na jakiej wysokości dofinansowanie można liczyć.

500 plus na psa i kota. Złóż wniosek zanim będzie za późno Fot. Wojciech Stróżyk/East News

Na czym polega program "500 plus na psa i kota"?

Program potocznie nazywany "500 plus na psa i kota" to inicjatywa, która polega na dofinansowaniu usług weterynaryjnych dla właścicieli psów i kotów. Dzięki tej pomocy można uzyskać dodatkowe środki na pokrycie kosztów opieki medycznej dla zwierząt.

Program nie jest realizowany przez rząd, lecz przez wybrane samorządy w Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie?

Nie wszystkie samorządy w Polsce prowadzą ten program. Aby sprawdzić, czy dany rejon oferuje taką pomoc, najlepiej jest odwiedzić strony internetowe poszczególnych urzędów lub skontaktować się z nimi telefonicznie. Tam również uzyska się informacje dotyczące składania wniosków.

W tym celu potrzebne będzie kilka dokumentów. Najważniejszy z nich to poświadczenie, że jest się mieszkańcem danego regionu, gdzie ubieganie się o "500 plus na psa i kota" jest możliwe oraz fakt, że odprowadza się tam podatki. Aby aplikować o dofinansowanie, należy przygotować:

Dowód tożsamości,

Dokument potwierdzający prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia lub paszport),

Wypełniony wniosek o przeprowadzenie zabiegu kastracji lub sterylizacji w dwóch egzemplarzach,

Zwierzę musi mieć ukończony szósty miesiąc życia, choć wymóg ten może się różnić w zależności od gminy,

Pies lub kot powinien być oznakowany elektronicznie (zaczipowany) w przypadku kastracji lub sterylizacji,

W przypadku psów konieczne jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Wymogi mogą się różnić w zależności od samorządu, dlatego warto upewnić się co do szczegółowych zasad w lokalnym urzędzie.

Kiedy składać wniosek i na jakiej wysokości dofinansowanie można liczyć?

Program ten zazwyczaj rusza na przełomie pierwszego i drugiego kwartału roku, ale w gminach, gdzie fundusze są nadal dostępne, można jeszcze składać wnioski.

Terminy składania wniosków mogą się różnić; w niektórych przypadkach możliwe jest składanie wniosków do końca sierpnia, w innych – do końca roku lub do wyczerpania środków. Aby poznać dokładne terminy, warto śledzić Biuletyny Informacji Publicznej lokalnych urzędów.

Kwota dofinansowania również zależy od gminy. W niektórych miejscowościach władze gminy umawiają zabiegi dla zwierząt u wyznaczonych weterynarzy. Listy takich specjalistów są dostępne w urzędach. Rzadko spotyka się sytuację, aby samorządy przelewały środki bezpośrednio na konta właścicieli.

Orientacyjne można liczyć na dofinansowanie w kwocie do 70 do 150 zł. W niektórych samorządach pokrywane jest do 50 proc. kosztów kastracji czy sterylizacji, ale nie więcej niż 250 zł na jedno zwierzę, oraz do 50 proc. kosztów oznakowania elektronicznego, z maksymalną kwotą 35 zł. Niektóre samorządy finansują zabiegi nawet do 450 złotych.

Niektóre urzędy wprowadziły limity liczby zwierząt, które jeden właściciel może zgłosić do programu.

Ile zapłacimy za zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów?

Koszty zabiegów weterynaryjnych różnią się w zależności od regionu i wielkości zwierzęcia. W dużych miastach koszty są zazwyczaj wyższe. Oto przykładowe ceny:

Sterylizacja małych psów – około 300-400 złotych

Sterylizacja dużych psów – około 700-800 złotych

Kastracja małego psa – od 300 do 500 złotych

Kastracja dużego psa – od 600 do 750 złotych

Kastracja kocura – około 160 złotych

Kastracja kotki – około 290 złotych

Czipowanie psa lub kota – od 50 do 200 złotych.

Czytaj także: https://natemat.pl/564212,kiedys-mowili-o-nich-uchodzcy-dzis-ciapaki-czarnuchy-smierdziele