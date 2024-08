P rzez ostatnich 8 lat była symbolem TVP pod rządami PiS. Gdy zniknęła z anteny po wyborach, widzowie byli niepocieszeni. W przeciwieństwie do kolegów Ogórek nie przeszła ani do Telewizji Republika, ani do mediów braci Karnowskich, choć propozycje były. Co teraz robi? I ile zarobiła w TVP? Redakcja naTemat dotarła do wysoko postawionych informatorów w mediach publicznych i dokumentów, potwierdzających kwoty przelewów z TVP dla Magdaleny Ogórek.





Co się dzisiaj dzieje z Magdaleną Ogórek? Wiemy, ile zarobiła w TVP [TYLKO U NAS]

Anna Dryjańska

