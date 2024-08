Zainteresowanie nową polską atrakcją przerosło wszystkich. Największy tłum uderzy w długi weekend

Klaudia Zawistowska

Łysula to niewielkie wzniesienie w Beskidzie Niskim. Mierzy ok. 551 m n.p.m. i pewnie wszyscy by ją mijali bez większej refleksji, gdyby nie jej nowa atrakcja. Wzgórze stało się hitem wakacji po tym, jak na przełomie lipca i sierpnia otwarto tam nową wieżę widokową. Od tego momentu przypomina Krupówki.