Dubrownik, znany jako "Perła Adriatyku", od lat przyciąga tłumy turystów z całego świata. Malownicze miasto, które słynie z niezwykłych zabytków i bogatej historii, znalazło się na szczycie najnowszego rankingu najpopularniejszych miejsc turystycznych w Europie. Co przyciąga turystów do tego miejsca?

To miasto jest hitem wśród turystów! Dubrownik bije rekordy popularności w Europie Fot. Michał Adamowski/East News

To miasto króluje w rankingu popularności wśród turystów

Dubrownik od lat jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast w Chorwacji. To historyczna perła, która przyciąga tłumy turystów licznymi atrakcjami.

Zgodnie z najnowszym badaniem opublikowanym na brytyjskiej platformie Holidu, Dubrownik zajmuje pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych miast nie tylko w Chorwacji, ale również w Europie.

Platforma informuje, że na jednego mieszkańca Dubrownika przypada aż 36 turystów. Miasto to raczej nie wabi podróżujących, którzy marzą o wypoczynku na plaży i kąpieli w morzu, co oferują inne popularne regiony Chorwacji. Dubrownik to miejsce dla zainteresowanych niezwykłymi zabytkami i bogatą historią.

Co przyciąga turystów do Dubrownika?

Dubrownik, nazywany też "Perłą Adriatyku", jest najpopularniejszym miastem turystycznym w Europie. Jego starówka została w całości wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podczas spaceru po Starym Mieście, które zachowało średniowieczny układ ulic, turyści mogą poczuć niepowtarzalny klimat dawnych czasów.

Warto wybrać się na przechadzkę po murach obronnych miasta, z których roztaczają się wspaniałe widoki. Wokół Dubrownika znajdują się małe wyspy, idealne na krótką wycieczkę. Rejsy na te wyspy odbywają się regularnie.

Kolejną atrakcją jest średniowieczna Wielka Studnia Onufrego, zbudowana w 1438 roku, która do dziś dostarcza wodę z 16 kamiennych maszkaronów.

Popularnym miejscem wśród turystów jest także Wzgórze Srđ, które wznosi się na 412 m n.p.m. i oferuje piękną panoramę Dubrownika, Adriatyku oraz okolicznych wysp. Na szczyt można dostać się również kolejką linową.

Dodatkowym magnesem dla turystów jest fakt, że w Dubrowniku kręcono wiele scen do jednego z najpopularniejszych seriali na świecie, "Gry o tron". Miasto odgrywało rolę stolicy siedmiu królestw, Królewskiej Przystani. Fani serialu, przechadzając się po mieście, szukają miejsc znanych z ekranu, jak schody przed Wielkim Septem Baleora czy ulica, na której odbył się marsz pokutny Cersei Lannister. Można także wybrać się na specjalnie zorganizowaną wycieczkę śladami "Gry o tron".

Jakie inne miasta są chętnie odwiedzane przez turystów?

Niżej w rankingu znalazła się Wenecja, gdzie na jednego mieszkańca przypada 21 turystów, podobnie jak w belgijskiej Brugii. Taki sam wynik osiągnęło Rodos na popularnej wyspie o tej samej nazwie.

Coraz większą popularnością cieszy się również stolica Islandii. Reykjavík, gdzie na jednego mieszkańca przypada 16 odwiedzających. W czołówce znalazły się także grecki Heraklion z wynikiem 13 turystów na mieszkańca oraz holenderski Amsterdam, gdzie na jednego mieszkańca przypada 12 turystów.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych miast w Europie znalazły się również Dublin w Irlandii z 11 turystami na mieszkańca oraz Tallin, stolica Estonii, gdzie na mieszkańca przypada 10 turystów.

