Tak oszukują Polaków w Chorwacji. Ambasada ostrzega turystów

Jeśli wakacje to Chorwacja. Takiego zdania są setki tysięcy polskich turystów, którzy każdego roku odwiedzają ten kraj. Jednak podczas urlopu trzeba być bardzo ostrożnym. Na pechowców już czekają oszuści. Ostrzega przed nimi polska ambasada.

Uważaj podczas wakacji w Chorwacji. Oszuści nie mają tam litości Fot. Albin Marciniak/East News

Wakacje w Chorwacji to spełnienie marzeń niejednego Polaka. Choć z każdym rokiem rośnie liczba połączeń lotniczych na trasach z Polski nad Adriatyk, to wciąż większość naszych turystów woli wyjeżdżać tam własnymi autami. To właśnie na nich czekają oszuści.

Tak naciąga się Polaków w Chorwacji. Polska ambasada ostrzega

Podróż do Chorwacji własnym autem ma wiele zalet, jak chociażby swoboda przemieszczania się, czy brak limitów bagażu. Taki przejazd jest również coraz wygodniejszy za sprawą rozbudowanej sieci autostrad. Jednak nawet na dobrej drodze może dojść do awarii lub wypadku. Jeżeli potrzebujesz wtedy lawety, lepiej uważaj.

Jak informuje polski konsul w Zagrzebiu, na kierowców czekają oszuści, którzy mogą oferować usługi w bardzo zawyżonych cenach. O tym procederze pisaliśmy już wiosną na łamach naTemat.

"Informujemy, że Chorwacki Auto Klub (HAK) ostrzega o fałszywych usługach pomocy drogowej. Na całym terytorium Republiki Chorwacji, na autostradzie A1 w kierunku Adriatyku, zwłaszcza na odcinku Ogulin – Gospić, głównie w miesiącach letnich działają nieuczciwe firmy oferujące usługi holownicze, zawyżające znacznie koszty transportu i napraw" – podaje polska ambasada w mediach społecznościowych.

Awaria samochodu w Chorwacji. Ambasada tłumaczy, co zrobić

Komunikat polskiego konsula nie zakończył się na ostrzeżeniu Polaków. W dalszej części wpisu można znaleźć porady dotyczące tego, jak i gdzie zamawiać pomoc drogową. "W razie awarii korzystaj tylko z renomowanej pomocy drogowej Chorwackiego Auto Klubu (HAK – Hrvatski autoklub: tel. 1987 lub z zagranicy +385 1 1987; +385 1 4693 700), najlepiej po wcześniejszym kontakcie z ubezpieczycielem" – przypomina konsul.

Podczas wyjazdu do Chorwacji warto mieć wykupione Assistance. To właśnie wtedy wydatek związany z ewentualnym holowaniem samochodu pokryje ubezpieczyciel.

Jeżeli skontaktowałeś się już z pomocą drogową Chorwackiego Auto Klubu i tak zachowaj ostrożność. Upewnij się, że to właśnie jej przedstawiciel, lub osoba przysłana przez ubezpieczyciela, przyjechał ci z pomocą. Nigdy bowiem nie możesz mieć pewności, że ktoś nie próbuje cię oszukać.

"Wszystkie samochody pomocy drogowej firm zrzeszonych w HAK mają żółty kolor i oznaczenia HAK" – przypomina polska ambasada w Zagrzebiu.

Ogromne korki w Chorwacji. Wszystko można śledzić na żywo

Jeżeli nie wiesz, jak duże jest zainteresowanie wyjazdami do Chorwacji, wystarczy, że spojrzysz na to, co dzieje się na tamtejszych autostradach. W weekend dobitnie pokazywały to kamery online. Widać było na nich wielokilometrowe korki przed bramkami.

Podczas minionego weekendu największe zatory zaobserwowano na autostradzie A1, prowadzącej do popularnych regionów nadmorskich, takich jak Zadar, Split czy Dubrownik. Ponieważ początek sierpnia to szczyt sezonu wakacyjnego, można spodziewać się, że w kolejnych dniach sytuacja będzie równie trudna. A w takich warunkach o stłuczkę jest bardzo łatwo.