Egipt padnie na kolana? Raj Polaków na all inclusive dostępny bez paszportu

All inclusive to bez wątpienia ulubiona forma spędzania wakacji przez polskich klientów biur podróży. Na takie urlopy najchętniej latamy do Turcji, Grecji i Egiptu, a od kilku sezonów także do Tunezji. To właśnie ostatni z tych krajów notuje dynamiczny wzrost zainteresowania, a niebawem może być jeszcze lepiej. Wszystko za sprawą paszportów.

Tunezja z dowodem osobistym. Raj all inclusive bardziej dostępny Fot. East News

Tunezja to kraj położony w północnej Afryce. Tym, co przyciąga tam turystów, może być jego historia i szeroki dostęp antycznych ruin, ale i ciekawa kultura, czy bardzo dobrej jakości hotele. Wszystko to było jednak było dotychczas dostępne wyłącznie dla osób posiadających paszport. Teraz jednak sytuacja uległa zmianie.

All inclusive w Tunezji bez paszportu. Wystarczy dowód i kilka drobnostek

"Rzeczpospolita" przekazała komunikat Tunezyjskiego Urzędu do Spraw Turystyki, który zaskoczył nie tylko podróżnych, ale i touroperatorów. Okazuje się, że do Tunezji można podróżować na podstawie dowodu osobistego, a nie jak dotychczas, wyłącznie paszportu.

Jednak żeby tego dokonać, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze musimy mieć zarezerwowany nocleg, a po drugie posiadać bilet powrotny. Oznacza to, że na podstawie dowodu osobistego mogą tam bez problemu polecieć wszyscy klienci biur podróży. Dla nas turystów świetna wiadomość.

– Wprawdzie wcześniej o takiej możliwości – wysyłania klientów do Tunezji na podstawie samego dowodu osobistego – nie wiedzieliśmy, ale przyjmujemy tę wiadomość z zadowoleniem. Na pewno pomoże ona podtrzymać duże zainteresowanie Tunezją wśród naszych klientów – przyznał w rozmowie z dziennikiem prezes biura podróży Rainbow Maciej Szczechura.

Tunezja hitem wakacji. Kochamy tamtejsze all inclusive

Tunezja od kilku sezonów stale przyciąga coraz więcej turystów. Przed rokiem dłuższy lub krótszy urlop spędziło tam 213 tys. polskich turystów. Wg. raportu PIT dotyczącego wyborów Polaków w wakacje 2023, Tunezja była piątą najczęściej wybieraną destynacją (6,8 proc. udziału w rynku).

Wiele wskazuje na to, że w tym roku odnotujemy kolejny wzrost zainteresowania Tunezją. Już z raportu Travelplanet dotyczącego pierwszej połowy wakacji wynikało, że kraj ten zajmował 5. lokatę z udziałem na poziomie 7,8 proc. O wzroście zainteresowania tym kierunkiem "Rzeczpospolitej" opowiedział także Szczechura. – Już teraz sprzedaż w naszym biurze wycieczek do Tunezji rośnie, licząc rok do roku, o 30 procent – zdradził.

Egipt powinien się bać. All inclusive w Tunezji ogromną konkurencją

O ile Turcja nie powinna obawiać się zniesienia obowiązku paszportowego w Tunezji, o tyle poważnie zaniepokojony może być Egipt. Kraj faraonów plasuje się na trzecim miejscu pod względem najpopularniejszych kierunków na lato, a zimą dotychczas nie miał sobie równych. Jednak zwłaszcza teraz Tunezja może skraść mu sporą liczbę gości.

Jeszcze do października turyści nie muszą obawiać się tam pogody. Temperatura we wrześniu stale przekracza 30 st. C, a w kolejnym miesiącu średnia utrzymuje się na poziomie przyjemnych 27 st. C. Chłodniej jest w listopadzie. Średnia dla tego miesiąca to 22 st. C. Takie wartości może nie będą zachęcały do kąpieli w morzu, ale są idealnymi warunkami do zwiedzania, a Tunezja ma naprawdę wiele do zaoferowania.

All inclusive w Tunezji to nie tylko plaża i basen. Atrakcje i cena zachęcają

Miłośnicy Gwiezdnych Wojen mogą ruszyć na wycieczkę na Saharę, gdzie odwiedzą berberyjską wioskę, która wystąpiła w tej popularnej produkcji. Pasjonaci starożytności powinni natomiast odwiedzić Tunis, ponieważ to właśnie w pobliżu stolicy znajdują się ruiny Kartaginy. Jesteś fanem "Gladiatora"? W takim razie wsiadaj do samochodu i rusz ku Al-Dżamm. To właśnie tam znajdują się świetnie zachowane ruiny największego na północy Afryki amfiteatru. W jego murach kręcono wiele scen do produkcji Ridleya Scotta.

Nie bez znaczenia pozostają także ceny. Jesienne all inclusive bez najmniejszego problemu zarezerwujecie już za ok. 2,5 tys. zł. Jeżeli zaczekacie do last minute, wówczas możecie spędzić urlop w czterogwiazdkowym hotelu za mniej niż 2 tys. zł. Tak przynajmniej było przed rokiem.

Warto monitorować sytuację i "zapolować" na najlepszą okazję. Tym bardziej że obywatele Unii Europejskiej mogą podróżować do Tunezji na podstawie dowodu osobistego do końca 2024 roku. Na razie nie wiadomo, czy program zostanie przedłużony na przyszły rok.