Połowa wakacji za nami. Już w lipcu wielu polskich turystów postanowiło skorzystać ze świetnej pogody i cieszyć się wczasami all inclusive. Trzy najpopularniejsze kierunki nie są niespodzianką, ale tuż za podium już ich nie brakuje.

Polacy mają swoich faworytów na wakacje all inclusive Fot. Michal Wozniak/East News

Jeśli na all inclusive to do Turcji. Jasno wskazuje na to raport, który przygotował multiagent turystyczny Wakacje.pl. Kto znalazł się na dalszych miejscach? Na pewno warto zwrócić uwagę, że z dziesiątki wypadła Chorwacja.

Raje Polaków na all inclusive. Turcja wygrywa, Tunezja zaskakuje

Z danych Wakacje.pl jasno wynika, że Polacy najchętniej wakacje spędzają w Turcji. Drugie miejsce zajmuje Grecja, a podium uzupełnia Egipt. Nie jest to żadną niespodzianką. Dokładnie tak wyglądały przewidywania ekspertki Marzeny German, która o tegorocznych wakacjach rozmawiała z nami tuż przed rozpoczęciem sezonu.

Ciekawie wygląda za to dalsza część zestawienia. Niespodziewanie tuż za podium znalazła się Tunezja. O tym kraju mówi się wiele głównie za sprawą niepewnej jakości hoteli, a także stanu wyjątkowego, który nie każdego zachęca do wyjazdów. Właśnie przed tym ostrzegaliśmy na łamach naTemat. Przed rokiem Tunezja była na piątym miejscu pod względem najpopularniejszych kierunków, więc ostatecznie można powiedzieć, że Polacy wybierają ją coraz chętniej.

Czołową piątkę uzupełnia Hiszpania, która przed rokiem wyprzedzała Tunezję. Tutaj warto podkreślić, że za wynik tego kierunku odpowiadają Wyspy Kanaryjskie, Majorka i całe Baleary, a także część kontynentalna. Co do zasady Polacy chętniej wybierają wyspy, choć na kontynencie bywa taniej.

– W tym roku obserwujemy duży wzrost zainteresowania Tunezją, szczególnie wśród rodzin. W układzie 2+1 dynamika sprzedaży wyniosła prawie 80 proc., przy rodzicach podróżujących z dwójką dzieci przekracza nawet 120 proc. – uzupełniła Anna Podpora, head of product development w Wakacje.pl.

Chorwacja wypadła z czołowej dziesiątki. To jeden z nietypowych kierunków

Co jeszcze może zaskoczyć w tym zestawieniu? Brak Chorwacji w czołowej dziesiątce. Trzeba jednak pamiętać, że Polacy mają do tego kraju ogromny sentyment, jeżdżą tam bardzo chętnie, ale rzadko korzystają z oferty all inclusive i biur podróży. Tam wakacje organizujemy sobie na własną rękę.

Przed rokiem Chorwacja zajmowała 10. miejsce na liście najpopularniejszych kierunków. Tym razem na tej lokacie zastąpiła ją Malta. Ta również nie jest klasycznym kierunkiem na all inclusive. O wiele ciekawiej prezentuje się po sezonie, kiedy to warto zobaczyć ją na własną rękę.

Które kraje Polacy chętnie odwiedzają podczas all inclusive? 6. miejsce zajmuje Cypr, zaraz za nim jest Bułgaria, a następnie "czarny koń" tegorocznych wakacji, czyli Albania. 9. lokata przypadła Włochom.

All inclusive w sierpniu? Tu raczej nie będzie niespodzianek

Wiele wskazuje na to, że sierpień nie przyniesie wielkich zmian w czołówce zestawienia. Dominować nadal będą Turcja, Grecja i Egipt, a tuż za podium znajdą się Tunezja i Hiszpania. Dobrą wiadomością nie będzie jednak ta, że o atrakcyjne last minute kolejny rok z rzędu będzie trudno.

– Jak co roku, oferta last minute jest dostępna, natomiast trzeba pamiętać, że chodzi o pojedyncze miejsca, więc klienci powinni przygotować się na większą elastyczność zarówno w zakresie preferowanych kierunków, terminów, jak i miejsca wylotu. Zachęcamy, by sprawdzać oferty nie tylko z najbliższego lotniska, ale też z tych nieco dalszych, szczególnie że często są one położone w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie, mogą za to oferować większy wybór i atrakcyjne ceny – zdradziła Paulina Fras, menedżer produktu w Wakacje.pl.