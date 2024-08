Wakacje powoli dobiegają końca i coraz więcej można powiedzieć o tym, które kierunki Polacy wybierali najchętniej. Na liście letnich przebojów na pewno znajdzie się Malta, którą w tym roku nie tylko my odwiedzaliśmy wyjątkowo chętnie.

Malta przebojem wakacji. Polacy podróżują tam coraz chętniej Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

National Statistics Office, czyli maltański urząd statystyczny podzielił się niedawno danymi dotyczącymi liczby turystów w czerwcu 2024. Miejscowe lotnisko przekazało natomiast, że miesiącem rekordowym był dla nich lipiec. Niezależnie od tego, na które statystyki spojrzymy, Polacy są w nich bardzo wysoko.

Malta przyciąga Polaków niczym magnes. Jesteśmy jednymi z liderów

350 910 zagranicznych turystów odwiedziło Maltę w czerwcu 2024 roku. To blisko 20 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy to urokami tego kraju na chwilę przed rozpoczęciem wakacji cieszyło się 294 488 podróżnych.

W gronie krajów Unii Europejskiej liderami tamtejszej turystyki są niezmiennie Włosi. Krótszy lub dłuższy urlop w czerwcu spędziło tam 59 439 obywateli tego kraju. Drugie miejsce zajęli Francuzi (28 378), a podium uzupełnili Niemcy (23 559).

A co z Polakami? Nasz kraj zajął wysoką czwartą lokatę. W czerwcu krótszy lub dłuższy urlop na Malcie spędziło 19 996 turystów z naszego kraju. Warto też dodać, że jesteśmy jedną z najszybciej rosnących grup turystów. W czerwcu 2023 roku na Malcie wypoczywało 13 045 Polaków. Rok do roku odnotowano zatem wzrost o 53,3 proc.

Gdyby wziąć pod uwagę nie tylko kraje członkowskie UE, wówczas znaczącą pozycję na maltańskich rynku turystycznym zajmują Brytyjczycy. Przypomnijmy, że Malta jest byłą brytyjską kolonią. Stąd tak duży sentyment do tego kraju. W czerwcu 2024 urlop spędzało tam 75 148 obywateli tego kraju. To właśnie oni byli najliczniejszą grupą zagranicznych turystów.

Malta oblegana w lipcu. Polaków tam nie brakowało

"Malta Today" dotarła do statystyk lotniczych za lipiec 2024 roku. Wyraźnie widać w nich, że ta niewielka wyspa podczas wakacji jest dosłownie oblegana przez turystów. Przed miesiącem obsłużono tam 951 861 pasażerów. To rekord i pierwszy w historii miesiąc, w którym obsłużono tam ponad 900 tys. podróżnych.

Ostatecznie łączna liczba lotów obsługiwanych do i z Międzynarodowego Portu Lotniczego na Malcie przed miesiącem wzrosła do 6054. Najbardziej pracowitym dniem okazał się czwartek 25 lipca, kiedy to na lotnisku obsłużono 214 przylotów i odlotów.

Zaskoczeniem nie powinna być lista krajów do i z których najczęściej latają samoloty. 25,5 proc. udziały w rynku mają Włochy. Dalej znalazły się kolejno Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska.

Malta przygotowuje się na oblężenie w długi weekend sierpniowy

Warto pamiętać, że 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy nie tylko w Polsce, ale i na Malcie. Z tej okazji wielu zagranicznych turystów może chcieć odwiedzić ten niewielki kraj, ale i Maltańczycy chętnie ruszą na zagraniczne wakacje. Tylko w tygodniu od 12 do 18 sierpnia przylecieć lub wylecieć z tamtejszego lotniska ma 216 922 pasażerów.

Podczas wakacji na pewno warto zajrzeć do przepięknej barokowej konkatedry św. Jana w Valletcie. Zdaniem wielu ekspertów to jeden z najpiękniejszych budynków w tym stylu w Europie. Zwiedzać można także katedrę w Mdinie.

I choć kraj ten ma ponad 360 kościołów, to większość z nich otwierana jest tylko na czas modlitwy. Miejscowi duchowni uważają bowiem, że kościół to nie muzeum, więc służy nie do zwiedzania, a do modlitwy.

Maltańczycy są dość głęboko wierzącym narodem (zwłaszcza starsze pokolenia), ale nie przeszkadza im to w wykorzystywaniu ludowej symboliki. Spacerując uliczkami Valletty, bez trudu znajdziecie gargulce wyrzeźbione w tamtejszych balkonach. Będąc w Marsaxlokk zwróćcie natomiast uwagę na Oko Horusa wyrzeźbione na dziobach tamtejszych łodzi. Rybacy uważają, że chronią ono przed sztormem i bezpiecznie doprowadza ich do portu.