Podczas urlopu turyści często zbierają pamiątki, takie jak piasek czy muszelki. Na Sardynii jednak wywożenie takich "darmowych pamiątek" jest surowo karane. Niedawno podczas kontroli bagażowej, celnicy skonfiskowali aż 120 kg nielegalnych łupów. Mimo surowych przepisów wiele osób wciąż ryzykuje.

Tych pamiątek lepiej nie przywozić z wakacji. Wysokie kary na Sardynii Fot. Piotr Dziurman/East News

Podczas urlopu turyści zwykle zaopatrują się w jakąś pamiątkę, dla siebie lub bliskich, która będzie przypominać o miło spędzonych chwilach podczas wakacji. Obecnie na rynku jest wiele możliwości, jak m.in. magnesy, breloczki, kubki czy torby materiałowe.

Jednak są i tacy, którzy skusili się na zupełnie inną opcję. Turyści coraz częściej przywożą z wakacji piasek z danej plaży czy muszelki, co traktują jako "darmowe pamiątki". Jednak w jednym z popularnych kierunków wakacyjnych, ich wywożenie jest karane. I mogą za to grozić wysokie mandaty.

120 kg nielegalnych pamiątek i wysokie mandaty

Kwestia ta dotyczy Sardynii, popularnej wśród turystów włoskiej wyspy. Niedawno władze tamtejszego portu w Olbii przekazały, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy celnicy podczas kontroli skonfiskowali wśród 30 odwiedzających wyspę aż 120 kg zakazanych pamiątek.

Wśród nich znalazły się m.in. około stu wyjątkowych, stożkowatych muszli, które nazywane są "oczami świętej Łucji". Był też piasek oraz różne kamyki. Wróciły one na plażę, z której zostały zabrane. Dokładne miejsce jest ustalane w trakcie odbierania przedmiotów od turystów, którzy za te poczynania zostali ukarani.

W 2017 roku na Sardynii wprowadzono nowe przepisy, według których każdy, kto zabiera, posiada lub sprzedaje nawet niewielką ilość piasku, kamyków i muszelek podlega grzywnie od 500 do 3 tys. euro, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi w przybliżeniu od 2,1 do 12,9 tysięcy złotych.

"Sardynię zabierz ze sobą w sercu"

Kilka lat temu władze Sardynii podjęły inicjatywę, którą otrzymała nazwę "Sardynię zabierz ze sobą w sercu". Ma ona na celu wyjaśnienie odwiedzającym wyspę, że wywożenie wszelkiego rodzaju naturalnych materiałów, jak piasek, muszle czy kamienie jest tam zabronione.

Takie kampanie prowadzone są na tamtejszych lotniskach i portach. Turyści, którzy przybywają do Sardynii, w pierwszej kolejności dowiadują się, jakie zachowania są tam niedozwolone. Mimo to wiele osób nie przejmuje się zakazami i decyduje się na próbę przemycenia pamiątek, co kończy się ich skonfiskowaniem podczas kontroli przez celników.

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje, że mowa o setkach kilogramów nielegalnych "darmowych pamiątek". Kary są naprawdę wysokie, więc lepiej nie ryzykować i stosować się do przepisów obowiązujących w danych kraju, miejscu czy regionie.

