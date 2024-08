Użytkownicy TikToka promują nowy trend

Dlatego specjaliści zalecają unikanie długotrwałego przebywania na słońcu bez odpowiedniej ochrony oraz regularne stosowanie kremów z wysokim filtrem UV, aby minimalizować ryzyko tych negatywnych skutków. Mimo to, w aplikacji TikTok pojawił się nowy trend nazwany "sunburning". W skrócie to celowe spalanie się na słońcu. Twórcy wideo, zamiast przestrzegać przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zachęcają do rezygnacji z kremów z filtrami przeciwsłonecznymi, twierdząc, że ma to pozytywny wpływ na zdrowie.