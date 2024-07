TikTok oszalał na punkcie tego napoju z nasionami chia. Użytkowniczki opowiadają o efektach kuracji

Od jakiegoś czasu w trendach na TikToku znalazło się picie napoju z nasionami chia. Użytkowniczki chwalą się rewelacyjnymi efektami stosowania kuracji. Nasiona mają wiele korzystnych dla organizmu właściwości, ale czy są zdrowe dla wszystkich?

TikTok oszalał na punkcie napoju z chia Fot. Deposit/East News/Zrzut ekranu/TikTok/@byomi.beauty/@magdalena.kapciak

Nasiona chia, czyli inaczej szałwia hiszpańska od lat jest popularnym składnikiem naszej diety. Najczęściej używa się ich do deserów czy śniadań lub innych posiłków na słodko. Jakiś czas temu stały się popularne w aplikacji TikTok, gdzie użytkownicy tłumnie dodają materiały dotyczące napoju z chia.

Trend na TikToku – picie nasion chia

Na TikToku co chwilę pojawiają się nowe trendy. Spożywanie nasion chia od kilku lat cieszy się popularnością na tej platformie – jest chętnie podejmowanym tematem rozmów i tzw. "pogadanek". Jednak w ostatnich kilku miesiącach wśród użytkowników zapanował prawdziwy obłęd w związku z piciem nasion chia.

Można znaleźć wiele materiałów wideo, w których omawiane są właściwości takiego napoju, pozytywne skutki oraz to, jak go przygotować. Autorki filmików wypowiadają się o nim w samych superlatywach.

Nasiona chia są bogate w składniki odżywcze, takie jak kwasy omega-3, błonnik, magnez, cynk, białko, fosfor, potas oraz witaminy z grupy B. Dziewczyny, które regularnie piją nasiona chia, wymieniają pozytywne skutki, które u siebie zauważyły.

Przykładowo użytkowniczka TikToka o nazwie byomi.beauty przekazała, że po kilku miesiącach picia nasion chia zauważyła wiele zmian. Zdradziła, że od tego czasu nie ma już problemów z niedoskonałościami skóry oraz może się pochwalić płaskim brzuchem. Zwróciła również uwagę na zmniejszony apetyt. Nasiona chia zawierają dużo błonnika, przez co sycą na długo. Oprócz tego wyznała, że jej włosy są w znacznie lepszej kondycji.

Taka relacja i szereg benefitów od razu sprawiają, że zaczynamy rozważać, czy przy najbliższej okazji nie zaopatrzyć się w nasiona chia i przygotować popularny napój.

W innych filmikach dziewczyny zwracają również uwagę, że picie nasion chia pomaga na problemy z zaparciami. Dzięki ich regularnemu spożywaniu można pozbyć się wzdętego brzucha.

Dodając do niego cytrynę, wzmacniamy pozytywne efekty dla organizmu, gdyż ma ona właściwości przeciwzapalne oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. Użytkowniczka o nazwie magdalena.kapciak mówi także o wielu innych zaletach, jakie może przynieść spożywanie nasion chia i nie tylko.

Innymi korzyściami, jakie wymienia się w udostępnianych materiałach wideo, jest odświeżenie oddechu oraz możliwa pomoc w rozwiązaniu problemów jamy ustnej.

Jak przygotować napój z nasionami chia?

W aplikacji można trafić na mnóstwo materiałów, w których użytkowniczki pokazują, jak wykonać popularny napój z chia. Przepis najczęściej się powtarza. Nasiona chia można zakupić w większości sklepów spożywczych. Do szklanki trzeba wsypać dwie płaskie łyżki stołowe chia.

Następnie należy je zalać ciepłą wodą (nie wrzątkiem) i energicznie wymieszać nasiona łyżką, by się nie skleiły. Po odczekaniu 20 minut napój przybiera formę tzw. "gluta" i jest gotowy do spożycia. Autorki materiałów twierdzą, że jeśli dana osoba lubi pudding chia, to ten napój również przypadnie do gustu. Woda z nasionami chia zaś jest bezsmakowa.

Napój należy spożywać raz dziennie. Użytkowniczki TikToka przekazują, że piją go w godzinach porannych po zjedzonym śniadaniu. Poniżej przykładowy filmik z wykonaniem napoju.

Ważne, aby nasiona spożywać wymieszane wcześniej z wodą i odczekać, zanim się wypije. Gdyby spożyć je na sucho, niewymieszane wcześniej – urosłyby w gardle, co mogłoby doprowadzić do zakrztuszenia się i poważnych konsekwencji. Więcej o tym problemie w nagraniu poniżej:

Zalety i wady picia nasion chia

Spożywanie nasion chia ma bardzo pozytywne efekty dla organizmu. Wśród nich można wymienić:

Obniżenie poziomu cukru we krwi

Wspomaganie utraty wagi

Poprawę jędrności skóry

Redukcję wzdęć i zaparć

Wspomaganie bariery hydrolipidowej skóry

Opóźnienie oznak starzenia

Jest to kwestia indywidualna, jak organizm zareaguje na picie nasion chia. Należy również zwrócić uwagę na wady i ewentualne skutki uboczne.

Jak można przeczytać na portalu zdrowotnym Medonet, nadmierne spożycie nasion chia, czyli więcej niż 40 gramów dziennie, może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, jak problemy trawienne. W przypadku mierzenia się z alergiami zalecane jest, by skonsultować ze specjalistą, czy nie ma przeciwwskazań, by pić nasiona chia. W podsumowaniu zalet takiego napoju jest znaczenie więcej niż wad.

Czytaj także: https://natemat.pl/564629,nie-wiesz-co-podac-na-imprezie-te-piec-przekasek-zrobi-furore-na-stole