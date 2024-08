– Rzadko zdarza się, by jedna bitwa decydowała o losach całej wojny. Jednak bitwa warszawska jest właśnie takim rzadko spotykanym wydarzeniem – mówi naTemat prof. Piotr Osęka.

Dlaczego Polska wygrała bitwę warszawską?

Historyk pokrótce wylicza czynniki, które zdecydowały o tym, że Polska powstrzymała rosyjską nawałę, choć wiele wskazywało na to, że nie będzie to możliwe.

– To była dobrze przemyślana operacja wojskowa, która udała się w ostatniej chwili. Plan skrupulatnie opracował gen. Tadeusz Rozwadowski, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zwycięstwo to w dużej mierze jego zasługa – relacjonuje ekspert.

Co w tym czasie robił Józef Piłsudski , lider Polskiej Partii Socjalistycznej, Naczelnik Państwa i jednocześnie Naczelny Wódz? – Ponoć latem Piłsudski przeżywał załamanie nerwowe. Brał udział w przygotowaniach do bitwy, ale był przekonany, że polska niepodległość jest już stracona. Bolszewicy parli nieubłaganie. Front cofał się na całej długości, pojawiały się elementy paniki, część żołnierzy rzucała broń – opisuje prof. Osęka.

Historyk podkreśla, że wbrew temu, co może nam się wydawać z perspektywy czasu, to nie było tak, że wszyscy polscy żołnierze, jak jeden mąż odpierali ataki wroga z okrzykiem "Bij bolszewika!" na ustach.

Dezerterowali nie tylko niektórzy wojacy. W nieuchronność klęski Polaków wierzył też Roman Dmowski, przywódca nacjonalistów, który uciekł do Poznania, by stamtąd obserwować zwycięstwo bolszewików, a potem dogadywać warunki kapitulacji. – Endecy szykowali się do katastrofy – kwituje prof. Osęka.