Harris wygrywa z Trumpem w tych kluczowych stanach. Wyjaśniamy, czym są "swing states"

Mateusz Przyborowski

Z najnowszego sondażu ośrodka Siena Polls dla "The New York Times" wynika, że Kamala Harris wygrywa z Donaldem Trumpem w trzech kluczowych amerykańskich stanach. Różnica wynosi 4 punkty procentowe na korzyść kandydatki demokratów na prezydenta USA. To o tyle istotne, że zdobycie przewagi tamtejszych wyborców ma ogromne znaczenie dla wyniku całych wyborów.