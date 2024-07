Biden rezygnuje! Nie będzie walczył o prezydenturę USA

Alan Wysocki

"Chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju jest, abym ustąpił i skupił się wyłącznie na wypełnianiu obowiązków prezydenta do końca mojej kadencji" – oświadczył prezydent USA Joe Biden. Wycofał się z rywalizacji z Donaldem Trumpem. Najważniejsze pytanie brzmi: kto go zastąpi w wyścigu do Białego Domu?