Polak zaatakowany w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że nie użył gazu pieprzowego

"To prawda, że w Anglii nie wolno mieć gazu pieprzowego?" – zapytał jeden z internautów w komentarzu pod filmikiem na TikToku. "Tak, to prawda. Ja użyłem specjalnej farby w żelu, do oznaczenia w czasie self defence (samoobrony – red.)" – wyjaśnił pan Rafał. "Żel jest legalny. Można go kupić na Amazonie. Ta farba jest trudna do usunięcia i stosuje się ją w samoobronie" – dodał.