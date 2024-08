Jak pisaliśmy w naTemat , od 9 sierpnia cała Polska zadaje sobie to samo pytanie – co stało się z Izabelą Parzyszek? Ślad po niej rozpłynął się na autostradzie A4, gdy jechała odebrać swojego ojca ze szpitala.

Od tego momentu cały czas nie wiadomo, co mogło stać się z kobietą . W rozmowie z TVN24 jej mąż powiedział, że nieustannie dzwonią do niego osoby, które deklarują, że mogą przekazać jakieś informacje w tej sprawie.

Zaginięcie Izabeli Parzyszek. Mąż mówi, jakie dostaje telefony

– Cały czas otrzymujemy jakieś telefony i sygnały. Oczywiście przekazujemy je również policji. Na początku próbowaliśmy poszukiwać i też o tym informowałem policję, że takie działania chcemy podjąć. To było w niedzielę. Chcieliśmy najszybciej to zrobić. Nic tam nie znaleźliśmy – powiedział mąż zaginionej.

Dziennikarze stacji ustalili, że rodzina zaginionej stara się dotrzeć do firm transportowych, których kierowcy mogli widzieć pojazd 35-latki. "Liczą na to, że może ktoś posiadał kamerę samochodową i nagrał coś, co pomoże w odnalezieniu kobiety" – czytamy.

– Na razie nie trafiono na nic, co mogłoby pomóc. Jest też bardzo trudno w kwestii świadków. Być może jest jedno nagranie, które do czegoś mogłoby się przydać, te materiały posiada policja – powiedział.

– Tak naprawdę wszystko, co mamy, to wiemy, jak była ubrana tego dnia. I to tyle, co udało nam się ustalić – dodał.