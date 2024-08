Zaginęła Natalii Król. 15-latka ostatni raz była widziana w Mińsku Mazowieckim w niedzielę 11 sierpnia. Nastolatka wyszła z domu, by pójść do sklepu przy ulicy Kościuszki.

15-latka w ciąży rozpłynęła się w powietrzu. "Może wymagać natychmiastowej pomocy"

Mąż Parzyszek w rozmowie z naTemat wyjaśnił, że wciąż nie udało się znaleźć żadnej poszlaki, która rzucałaby jasne światło, na to, co mogło się stać z zaginioną .

– Na razie nie trafiono na nic, co mogłoby pomóc. Jest też bardzo trudno w kwestii świadków. Być może jest jedno nagranie, które do czegoś mogłoby się przydać, te materiały posiada policja – powiedział.

– Tak naprawdę wszystko, co mamy, to wiemy, jak była ubrana tego dnia. I to tyle, co udało nam się ustalić – dodał.