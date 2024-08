Do wypadku w Karpaczu , a dokładnie przy ul. Wielkopolskiej doszło w czwartek 15 sierpnia ok. godziny 18:10. O przyczynę tego zdarzenia zapytaliśmy w komendzie w Jeleniej Górze.

Wypadek w Karpaczu na nagraniu. Widać moment zderzenia z autobusem

Na ten moment wiadomo, że kierowca osobowej skody , którą podróżowały łącznie cztery osoby, zjechał ze swojego pasa i zderzył się czołowo z autobusem miejskim, w którym było 19 osób. Wszyscy uczestnicy tego wypadku zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.

Policja opublikowała nagranie z momentu zderzenia. Widać na nim wyraźnie, jak biała skoda , którą kierował 46-latek, zamiast skręcić na zakręcie, nadal jedzie prosto. W tym samym momencie z naprzeciwka wyjechał autobus i doszło do zderzenia.

23 osoby w szpitalu. Po wypadku w Karpaczu nastolatki i ich matka walczą o życie

Osoby podróżujące autobusem doznały niewielkich obrażeń. W o wiele gorszym stanie są pasażerowie samochodu osobowego. O życie walczy 13-latka, którą do szpitala we Wrocławiu zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jako poważny, ale stabilny określa się także stan jej 10-letniej siostry. Ta została przewieziona w czwartek do szpitala w Jeleniej Górze, gdzie przeszła operację. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Informacje te w rozmowie z Polsat News przekazał Zbigniew Markiewicz, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Policja dodaje, że pod opieką lekarzy jest także matka dziewczynek. Kobieta trafiła do szpitala w Wałbrzychu. "Wszystkim trzem osobom doznane obrażenia zagrażają życiu i zdrowiu" – dodali funkcjonariusze w komunikacie.

Pod obserwacją lekarzy na oddziale chirurgicznych jest także 46-letni ojciec dziewczynek. To właśnie on prowadził skodę, która zderzyła się z autobusem. Dobra wiadomość jest taka, że po przebadaniu pasażerów autobusu i wykonaniu zdjęć rentgenowskich, wszyscy mogli wrócić do domów. Żadna z 19 osób podróżujących autobusem nie odniosła poważnych obrażeń.