Dakota Johnson i Chris Martin już nie są parą? Oto nowe doniesienia

Związki gwiazd są medialne, dlatego nikogo nie powinno dziwić to, że pogłoski o rozstaniu amerykańskiej aktorki Dakoty Johnson z Chrisem Martinem z zespołu Coldplay wywołały spore poruszenie w mediach społecznościowych. Po siedmiu wspólnie spędzonych latach celebryci postanowili pójść każdy w swoją stronę – tak wynika z doniesień tabloidów. Prawda jest jednak inna.

Czy Dakota Johnson i Chris Martin rozstali się po 7 latach związku? Fot. FRAZER HARRISON / Getty AFP / East News; Charles Sykes / Invision / AP / East News

Media plotkarskie rozkoszują się doniesieniami o kłopotach w związkach celebrytów – niezależnie od tego, czy są one nieoficjalne czy pochodzą z anonimowego źródła. Tym razem zagraniczne tabloidy obrały sobie za cel Dakotę Johnson i jej siedmioletnią relację z frontmanem brytyjskiego zespołu Coldplay, czyli Chrisem Martinem.

O tym, że gwiazda filmów "50 twarzy Greya" i "Madame Web" rozstała się ze słynnym muzykiem, jako pierwsza poinformowała brytyjska gazeta "Daily Mail", która napisała, iż "przez ostatnie kilka miesięcy para rozpaczliwie starała się naprawić związek". – Zawsze będą się kochać, ale oboje doszli do wniosku, że ich relacja nie może trwać dłużej – przekazała osoba z bliskiego otoczenia gwiazd.

Dakota Johnson i Chris Martin naprawdę się rozstali?

Przypomnijmy, że w czerwcu bieżącego roku magazyn "People" opisał zaś, że Johnson i Martin nigdy nie byli ze sobą bardziej zżyci. "Mieli wzloty i upadki, ale wrócili już na właściwe tory" – mogliśmy wówczas przeczytać. Wtedy ukazały się również pogłoski o tym, że hollywoodzka gwiazda i wokalista Coldplay planują ślub.

Oczywiście ostatnie plotki o rozpadzie związku Dakoty Johnson i Chrisa Martina okazały się – no właśnie – zaledwie plotkami. Niespełna dobę po ujawnieniu przez "Daily Mail" nieoficjalnych informacji przedstawiciel aktorki wydał oświadczenie na łamach portalu Page Six.

"Doniesienia te nie są prawdą. Dakota i Chris są razem bardzo szczęśliwi" – oświadczył rzecznik prasowy.

Jak czytamy w zagranicznych mediach, plotki o zerwaniu mógł podsycić fakt, że Johnson nie była obecna u boku partnera na koncertach Coldplay w ramach europejskiej trasy "Music of the Spheres". Ponadto 34-latkę widziano też na ulicy bez pierścionka zaręczynowego.

Johnson i Martin rozpoczęli związek w 2017 roku, czyli trzy lata po rozwodzie artysty ze znaną z roli Pepper Potts w "Ironie Manie", Gwyneth Paltrow. W 2019 roku gazety plotkarskie przekazały, że para na krótki czas się rozstała, choć nikt nigdy tego oficjalnie nie potwierdził.

Na Dakocie Johnson i Chrisie Martinie plotki o rozstaniu się nie kończą

Co ciekawe, Johnson i jej narzeczony nie są jedyną parą celebrytów, którym media fałszywie zarzuciły rozstanie. Kilka lat temu podobna sytuacja spotkała Milę Kunis ("Czarny łabędź") i Ashton Kutchera ("Efekt motyla"), Hailey Baldwin i Justina Biebera, Ryana Reynoldsa ("Deadpool & Wolverine") i Blake Lively ("It Ends with Us"), Chrisa Hemswortha ("Thor") i Elsę Pataky ("Furiosa").

