D akota Johnson zauroczyła fanów swoim dystansem do siebie, aczkolwiek jej rola w "Madame Web" pozostawiła wiele do życzenia. Widzowie i recenzenci byli zgodni w tym, że najnowszym film Marvel Entertainment jest po prostu kiepski. Odtwórczyni głównej roli zabrała głos w sprawie krytyki względem produkcji. Jak sama przyznała, w przyszłości nie planuje wracać do kina superbohaterskiego.





Johnson odcina się od kina superbohaterskiego. Ostro podsumowała "Madame Web"

Zuzanna Tomaszewicz

Dakota Johnson zauroczyła fanów swoim dystansem do siebie, aczkolwiek jej rola w "Madame Web" pozostawiła wiele do życzenia. Widzowie i recenzenci byli zgodni w tym, że najnowszym film Marvel Entertainment jest po prostu kiepski. Odtwórczyni głównej roli zabrała głos w sprawie krytyki względem produkcji. Jak sama przyznała, w przyszłości nie planuje wracać do kina superbohaterskiego.